Ein Zauberfuß und ein Joker lassen Deisenhofen jubeln

Mit einem Freistoßtor von Yilmaz und Joker Kretzschmar drehte Deisenhofen das Spiel und sicherte sich wichtige Punkte in München.

Der zuletzt etwas wankelmütige FC Deisenhofen scheint sich wieder mehr in Richtung Konstanz zu bewegen: Nach dem 2:1 gegen den FC Pipinsried gewann die Mannschaft von Andreas Pummer auch bei Türkgücü München völlig verdient mit 2:1 (0:1).

Der Trainer zeigte sich zufrieden: „Für den tiefen Platz haben wir auch spielerisch überzeugt.“ Allerdings habe sich sein Team „das Leben selbst schwer gemacht. Wir starten überragend, es muss nach zehn Minuten eigentlich schon 2:0 stehen.“ Doch Florian Schmid schob aus drei Metern vorbei. Auch Paul Schemat, Noah Semmler und Yasin Yilmaz scheiterten mit Großchancen, wobei sich Türkgücü-Keeper Felix Thiel auszeichnen konnte. Dagegen schlugen die Platzherren mit der ersten Chance zu: Fatjon Celani nutzte ein Missverständnis in der FCD-Abwehr und spitzelte den Ball an Torwart Maximilian Obermeier vorbei (12.).

„Bis zum Gegentor hatten wir alles im Griff. Wir haben uns aber auch danach nicht beirren lassen, haben weiter gefällig gespielt“, lobte Pummer sein Team, das erneut zu Chancen kam. Yilmaz machte einen Haken zu viel, ein Versuch von Schmid verhungerte auf der Torlinie, Verteidiger spitzelte den Ball vor Schemat im letzten Moment noch weg. „Da haben sie Rettermentalität gezeigt“, attestierte Pummer den Platzherren eine gute Einstellung. „Für die Probleme, die der Verein hat, haben sie wirklich aufopferungsvoll gekämpft. Und so gehst du mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.“

Sonderlob für Yilmaz‘ Freistoß-Kracher

Man habe in der Kabine einige Dinge angesprochen, die man besser machen wollte, verriet Pummer. Kurz nach dem Wechsel fiel dann der längst fällige Ausgleich, allerdings nicht als Ergebnis von taktischen Änderungen, sondern durch einen Freistoß von Yasin Yilmaz (49.). Pummer hat schon viele herausragende ruhende Bälle seines Spezialisten gesehen, gelobt und bejubelt, diesmal schwärmte er aber ganz besonders: „Yasin hat schon einen linken Fuß, der seinesgleichen sucht. Thiel ist ein Mordslackel im Tor, aber er haut ihm den Ball aus 25 Metern brutal in den Winkel.“

Nach dem 1:1 zog Pummer dann noch den richtigen Joker. Der eingewechselte Lukas Kretzschmar veredelte „eine überragende Kombination“ souverän mit dem 2:1 (75.), das der FCD sicher heimschaukelte. „Danach ist nichts mehr angebrannt“, zeigte sich Pummer zufrieden. Bis auf Yilmaz mit seinem Zauberfuß wollte er niemanden herausheben: „Es war eine absolute Teamleistung.“ (um)

Türkgücü München – FC Deisenhofen 1:2 (1:0) Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Nickl, Jung (90.+3 Wohlmann), Köber, Müller-Wiesen (63. Kretzschmar), Semmler (80. Krettek), Schemat, Yilmaz (85. Yimez), Schmid Tor: 1:0 Celani (12.), 1:1 Yilmaz (49.), 1:2 Kretzschmar (75.)