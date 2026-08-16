Ein Zähler für die Moral: SV Miesbach holt spätes Remis gegen Zorneding

Dagegengehalten: Der SV Miesbach (rot) erkämpfte sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt. – Foto: Stefan Schweihofer

Der SV Miesbach trennt sich nach spätem Ausgleich gerade noch 2:2 von Zorneding und braucht umso mehr nun einen Sieg.

Der SV Miesbach hat daheim gegen den TSV Zorneding im vierten Spiel den ersten Punkt der Bezirksliga-Saison gesichert. In der fünften Minute der Nachspielzeit trafen die Kreisstädter noch zum 2:2-Endstand. Ein Punkt für die Moral, der für die Tabelle aber nicht viel bringt.

Vor allem im ersten Durchgang ließen die Hausherren gegen dezimierte Zornedinger zu viele Chancen liegen. „Einsatz und Laufbereitschaft haben gestimmt, aber der letzte Pass war zu ungenau“, analysiert SV-Coach Hans-Werner Grünwald. „Wie wir dann die beiden Gegentore kassieren, ist nicht gut für das Selbstvertrauen.“

Der Trainer schickte dieselbe Mannschaft aufs Feld wie bei der 1:3-Niederlage in Walpertskirchen. Die Miesbacher kamen gut ins Spiel. Beim ersten Abschluss traf Robert Mündl aus halblinker Position den Ball nicht voll, dann setzte Fabian Bauer einen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position in die Mauer. Jonas Matschiner zog aus der Distanz ab, und Zornedings Torwart klärte zur Ecke. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß war Benedikt Gerr auf rechts durch, traf aber nur das Außennetz.

Der erste Warnschuss der Gäste aus 18 Metern verfehlte das Tor knapp, dann war wieder Miesbach am Drücker. Einen Schuss von Ricardo Pinado konnte der Gäste-Keeper noch parieren, dann fiel die verdiente SV-Führung. Noah Gumberger, der in der zweiten Hälfte mit Verdacht auf Muskelfaserriss vorzeitig vom Feld musste, marschierte über rechts in den Strafraum. Der Torwart des TSV kam heraus, räumte seinen Verteidiger über den Haufen, und Johannes Schwarzenbach nutzte die Verwirrung zum 1:0.

Doch der Ausgleich fiel postwendend: Die Miesbacher Defensive griff zu zögerlich an, und Zornedings Eduard Ospelkaus zog aus 18 Metern ab. Das Leder sprang auf dem harten Untergrund auf und flutschte Torwart Michael Wiesböck durch die Handschuhe.

Nach der Pause kam Zorneding besser ins Spiel. Da sich die Miesbacher zu viele leichte Ballverluste leisteten, waren sie kaum zwingend. Zorneding lauerte auf Konter und konnte durch eine starke Grätsche des eingewechselten Michael Probst gerade noch am Alleingang gehindert werden.

Aus einer der vielen zu kurz getretenen SV-Ecken entstand das 1:2. Zorneding schlug den Ball lang aus der Gefahrenzone auf Barancan Sengül, der das Leder über den verdutzten Wiesböck hinweg aus 45 Metern im Tor versenkte. Doch Miesbach blieb dran: Nach einer flachen Hereingabe von links lief Sebastian Ebeling stark ein und traf aus kurzer Distanz zum 2:2.

„Am Ende müssen wir froh sein, dass wir noch einen Punkt geholt haben“, sagt Grünwald. „Die Mannschaft hat Willen gezeigt, aber wir machen es uns oft selbst zu schwer.“ Am Dienstag in Raubling sei ein Punkt aber zu wenig.