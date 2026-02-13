 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Ein Youngster verlässt die Roten Bullenericht

Elione Fernandes Neto verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Kralove.

von RB Salzburg · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Elione Fernandes Neto verlässt den FC Red Bull Salzburg.
Elione Fernandes Neto verlässt den FC Red Bull Salzburg. – Foto: RB Salzburg

Verlinkte Inhalte

Bundesliga - AT
Chance-Liga
RB Salzburg
FC Králové
Elione Fernandes-Neto

Der 20-jährige Angolaner kam im Sommer 2023 aus dem Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf nach Salzburg und spielte in der Zeit 19 Matches für den Kooperationsklub FC Liefering, 6 Spiele für die UEFA Youth League-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg und eine Begegnung für die U18 der Red Bull Akademie.

Der FC Red Bull Salzburg wünscht Elione Fernandes Neto alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg!