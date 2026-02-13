Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein Youngster verlässt die Roten Bullen
Elione Fernandes Neto verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Kralove.
von RB Salzburg · 13.02.2026, 17:15 Uhr · 0 Leser
Elione Fernandes Neto verlässt den FC Red Bull Salzburg. – Foto: RB Salzburg
Der 20-jährige Angolaner kam im Sommer 2023 aus dem Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf nach Salzburg und spielte in der Zeit 19 Matches für den Kooperationsklub FC Liefering, 6 Spiele für die UEFA Youth League-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg und eine Begegnung für die U18 der Red Bull Akademie.
Der FC Red Bull Salzburg wünscht Elione Fernandes Neto alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg!