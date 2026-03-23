Ein Youngster ist der Matchwinner beim Sieg des 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve hat eine Woche nach der bitteren und unglücklichen 2:3-Niederlage bei BW Dingden mit einem bemerkenswerten Auftritt unter Beweis gestellt, dass die Worte von Trainer Umut Akpinar keine hohlen Floskeln waren. „Wir geben noch lange nicht auf“, hatte Akpinar vor der Heimpartie gegen den Tabellenvierten SpVg Schonnebeck trotz eines Abstands von sieben Punkten zum rettenden Ufer gesagt. Sein Personal ließ den Worten eindrucksvolle Taten folgen.
Der 1. FC Kleve zeigte vor 300 Zuschauern beim 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Gast aus Essen, dass er sich weiter alle Hoffnungen macht, sich erneut den Traum vom Klassenerhalt zu erfüllen, auch wenn dies unheimlich schwer wird. Er ist die Rote Laterne nach nur einer Woche wieder los und verkürzte den Rückstand auf den rettenden 15. Rang auf fünf Punkte.
Zugleich riss die Mannschaft den Gegner aus allen Aufstiegsträumen. Die SpVg Schonnebeck hatte sich bei sechs Punkten Rückstand auf das Spitzenduo noch Titelhoffnungen gemacht. Der Traum dürfte nach der Niederlage in der Eroglu-Arena geplatzt sein. Das Team wurde nie dem Anspruch gerecht, ein Kandidat für die Regionalliga zu sein – daran änderte auch einer Vierfach-Wechsel in der 61. Minute nichts.
Der 1. FC Kleve zeigte dagegen eine Leistung, die auch das geneigte Publikum wieder hoffen lässt, dass die Mannschaft es erneut richten kann im Kampf um den Verbleib in der Liga. Beim Auftritt hatte nur einen Makel. Die Mannschaft vergab ein halbes Dutzend bester Chancen und verpasste es so, früh alle Spannung aus der Partie zu nehmen.
Deshalb musste am Ende noch ein wenig gezittert werden, nachdem Niko Bosnjak (90.+2) in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer für den Gast erzielt hatte. Doch wenig später pfiff Schiedsrichter Fynn Gottschalk die Partie ab – der 1. FC Kleve konnte den ersten Sieg der Rückrunde bejubeln.
Die Verantwortlichen zogen anschließend den Hut vor dem Auftritt der Mannschaft. „Es war nach der bitteren Niederlage in Dingden keine einfache Woche für die Spieler. Die Leistung, die sie heute gezeigt haben, macht mich stolz. So kommen nicht viele Teams nach so einem Rückschlag zurück“, sagte Umut Akpinar. Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes stellte fest: „Hut ab vor der Mannschaft. Ich fand es beeindruckend, wie sie nach den vielen Nackenschlägen, die es in der Rückrunde bislang für uns gegeben hat, aufgetreten ist.“
Der 1. FC Kleve zeigte die wohl beste Leistung der Saison und erspielte sich in den 90 Minuten so viele Torchancen wie in keinem Spiel zuvor. Zum Matchwinner wurde ein Youngster. Der 19-jährige Elias Reffeling (37., 55.) sorgte mit seinen beiden ersten Oberliga-Treffern für eine 2:0-Führung. „Ich freue mich, dass ich endlich getroffen habe“, sagte der Stürmer, der vor der Saison aus der eigenen Jugend aufgerückt ist.
Reffeling hatte kurz vor seinem ersten Treffer schon eine gute Gelegenheit zum 1:0 gehabt und damit das Signal zu einer immer besser werdenden Offensivleistung des Gastgebers gegeben, für den Joel Agbo auf der rechten Außenbahn immer wertvoller wird. Nach der Pause häuften sich dann die guten Gelegenheiten für den 1. FC Kleve. Elidon Bilali allein besaß vier gute Chancen zum 3:0, das die Entscheidung bedeutet hätte.
Der Chancenwucher rächte sich nicht, weil die Mannschaft in der Defensive sehr gute Arbeit leistete. Keeper Ahmet Taner vereitelte zwei große Gelegenheiten der Gäste mit Paraden. Allzu viele Möglichkeiten erspielte sich der Favorit indes nicht, weil die Klever Abwehr mit den überragenden Innenverteidigern Philipp Divis und Memlan Darwish gefühlt mehr als 80 Prozent der Zweikämpfe gewann.
In dieser Verfassung und mit diesem Engagement hat der 1. FC Kleve auf jeden Fall die Chance, das zu schaffen, was ihm nicht mehr allzu viele zutrauen: den Klassenerhalt. „Ein Anfang ist gemacht. Jetzt fehlen nur noch fünf Siege“, sagte Georg Mewes gewohnt optimistisch. Der 77-Jährige hatte als Experte beim Oberliga-Tipp von FuPa-Niederrhein übrigens das richtige Näschen gehabt. Sein Tipp dort lautete: 2:1 für den 1. FC Kleve.