Ein Youngster ist der Matchwinner beim Sieg des 1. FC Kleve

Der Chancenwucher rächte sich nicht, weil die Mannschaft in der Defensive sehr gute Arbeit leistete. Keeper Ahmet Taner vereitelte zwei große Gelegenheiten der Gäste mit Paraden. Allzu viele Möglichkeiten erspielte sich der Favorit indes nicht, weil die Klever Abwehr mit den überragenden Innenverteidigern Philipp Divis und Memlan Darwish gefühlt mehr als 80 Prozent der Zweikämpfe gewann.

In dieser Verfassung und mit diesem Engagement hat der 1. FC Kleve auf jeden Fall die Chance, das zu schaffen, was ihm nicht mehr allzu viele zutrauen: den Klassenerhalt. „Ein Anfang ist gemacht. Jetzt fehlen nur noch fünf Siege“, sagte Georg Mewes gewohnt optimistisch. Der 77-Jährige hatte als Experte beim Oberliga-Tipp von FuPa-Niederrhein übrigens das richtige Näschen gehabt. Sein Tipp dort lautete: 2:1 für den 1. FC Kleve.