»Ein Wunder«: Pleystein feiert Dreierpacker Hartwig und Aufstieg Ensdorf wacht beim Relegationsmatch in Schnaittenbach zu spät auf, bekommt aber eine weitere Aufstiegschance von Florian Würthele / Werner Schaupert · Heute, 21:46 Uhr · 0 Leser

XXL-Foto mit den Fans: Der aufgestiegene TSV Pleystein ist im Feiermodus! – Foto: Werner Schaupert

„Ein Wunder ist geschehen, an das vor fünf Wochen noch niemand gedacht hat“: Daniel Vater, Sportlicher Leiter des TSV Pleystein, konnte sein Glück kaum fassen. Die Pleysteiner Mannschaft gewann am Freitagabend ein kurzweiliges und packendes Relegationsspiel gegen die DJK Ensdorf mit 3:2 (2:1). Und steigt in die Kreisliga auf. Zum Matchwinner schwang sich Moritz Hartwig auf, der alle drei TSV-Tore erzielte. „Mit nur Pleysteiner Jungs und ohne Geld für die Spieler, ein toller Erfolg unsrer Mannschaft, an dem auch unser Coach Alex Schön einen großen Anteil hat“, sprühte Vater gleich nach dem Spielende nur so vor Stolz.



Pleysteins Trainer Alexander Schön fand ähnliche Worte für seine Truppe und sagte: „Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Es ist unfassbar, was da passiert ist, was meine Jungs ausgepackt haben. Wir haben gut begonnen, nach der Führung aber postwendend den Ausgleich kassiert. Das hat uns aber nicht vom Weg abgebracht. Wir haben unser Spiel weiter und immer weiter gemacht. Das 2:1, wenn auch glücklich, und das 3:1 waren verdient. Nach dem Elfmeter haben meine Jungs alles gegeben, bis zur Erschöpfung gekämpft und den Sieg über die Zeit gebracht. Ich bin megastolz, habe eine geile Truppe.“ Während der TSV feiern darf, erhält die DJK Ensdorf eine weitere Chance auf den Kreisliga-Aufstieg. Gegner in der nächsten Relegationsrunde ist der Verlierer des Aufeinandertreffens SC Eschenbach gegen SC Luhe-Wildenau II.



Knapp 600 Zuschauer in Schnaittenbach sahen eine spannende Auseinandersetzung. Der spätere Gewinner schmiss im ersten Durchgang kämpferisch alles in die Waagschale, war bei den schnellen Gegenzügen gefährlicher als Ensdorf. Die DJK enttäuschte vor der Pause, blieb im offensiven Drittel ungenau und blass. Zudem leistete sie sich einige Fehler. Zur Pause lag der spätere Gewinner dank eines Doppelpacks von Moritz Hartwig nicht unverdient mit 2:1 in Führung. Beim 3:1 (67.), wiederum durch Hartwig, profitierte Pleystein von einem weiteren Ensdorfer Fehler im Aufbauspiel. Nur drei Minuten später verkürzte Ensdorf durch einen Foulelfmeter wieder auf ein Tor. Spannung war angesagt für die Schlussphase! Hintenraus warf die DJK alles nach vorne, drängte auf den Ausgleich. Dieser sollte nicht mehr fallen. Mächtig Pech hatte man, dass Torjäger Sebastian Hummel in Minute 89 nur den Pfosten traf. Letztendlich schaukelte Pleystein den knappen Vorsprung in der Schlussphase inklusive der langen Nachspielzeit ins Ziel.