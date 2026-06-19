Ein wuchtiger Stürmer für Pipinsried: »Genau was wir gesucht haben«

Der FC Pipinsried treibt seine Personalplanungen weiter voran und kann mit David Anyaonu einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der Offensivspieler wechselt vom Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg ins Dachauer Hinterland und soll künftig für zusätzliche Dynamik und Durchschlagskraft beim FCPi sorgen.
"Mit Anyaonu gewinnt der FC Pipinsried einen athletisch starken Spieler, der insbesondere durch seine ausgeprägte Körperlichkeit und hohe Schnelligkeit überzeugt. Der FC Pipinsried heißt David Anyanou herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in gelb/blau", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.
Der Sportliche Leiter Johannes Müller geht ins Detail: "David bringt genau das Profil mit, was wir aktuell noch gesucht haben: Speed, Athletik, Körperlichkeit und kann verschiedene Positionen spielen. Diese Qualitäten werden dem Team sowohl im Umschaltspiel als auch in der Schaffung von tiefen Laufwegen weitere Optionen geben. Er passt mit seiner Mentalität hervorragend zu unserem Weg und wird unserem Kader neue Impulse geben."
David Anyaonu erklärt seine Entscheidung, zum FC Pipinsried zu wechseln, wie folgt: "Ich bin sehr glücklich über den Wechsel zum FC Pipinsried und freue mich auf die kommende Saison. Die Entscheidung ist mir leichtgefallen, da der FC Pipinsried eine gewisse Strahlkraft hat und optimal zu meinen nächsten Entwicklungsschritt passt. Ich bin bereit für die neue Aufgabe."
Von der Veranlagung her könnte David Anyaonu freilich ein Gewinn werden für die Pipinsrieder. An seiner Torquote muss der 21-Jährige aber augenscheinlich noch arbeiten, denn die ist durchaus ausbaufähig. In den beiden vergangenen Spielzeiten und ingesamt 52 Einsätzen in der Bayernliga Süd für Türkspor Augsburg gelangen ihm gerade einmal drei Treffer. In der Hinsicht ist also noch viel Luft nach oben.