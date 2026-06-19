Ein wuchtiger Stürmer für Pipinsried: »Genau was wir gesucht haben« Der 21-jährige David Anyaonu verstärkt den Offensivbereich des Bayernligisten von PM/mwi · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Zuletzt noch Kontrahenten, bald Teamkollegen: David Anyaonu (li.) schließt sich dem FC Pipinsried an. – Foto: Bruno Haelke

Der FC Pipinsried treibt seine Personalplanungen weiter voran und kann mit David Anyaonu einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der Offensivspieler wechselt vom Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg ins Dachauer Hinterland und soll künftig für zusätzliche Dynamik und Durchschlagskraft beim FCPi sorgen.

"Mit Anyaonu gewinnt der FC Pipinsried einen athletisch starken Spieler, der insbesondere durch seine ausgeprägte Körperlichkeit und hohe Schnelligkeit überzeugt. Der FC Pipinsried heißt David Anyanou herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in gelb/blau", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Der Sportliche Leiter Johannes Müller geht ins Detail: "David bringt genau das Profil mit, was wir aktuell noch gesucht haben: Speed, Athletik, Körperlichkeit und kann verschiedene Positionen spielen. Diese Qualitäten werden dem Team sowohl im Umschaltspiel als auch in der Schaffung von tiefen Laufwegen weitere Optionen geben. Er passt mit seiner Mentalität hervorragend zu unserem Weg und wird unserem Kader neue Impulse geben."