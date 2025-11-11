Ein Wochenende zum Vergessen: Landkreis Frauen allesamt sieglos

SG Otterfing/Sachsenkam – TSV Gilching/Argelsried II 0:5 (0:2) Tore: 0:1 Guggenhuber (5.), 0:2 Langbein (14.), 0:3 Stötzer (46.), 0:4 Winzen (58.), 0:5 Winzen (76.) Groß war die Verärgerung im Lager der SG Otterfing/Sachsenkam nach der 0:5-Heimniederlage im Kellerduell gegen die TSV Gilching/Argelsried II. Dadurch rutschte die SG auf den Abstiegsplatz der Bezirksliga 2 ab. Der Ärger richtete sich weniger gegen die eigene Leistung, sondern gegen die Gäste. „Gilching ist fast mit dem kompletten U17-Bayernliga-Kader angereist. Wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber trotzdem klar verloren“, sagt SG-Trainer Marius Blasco.

Die Frauenteams aus der Region sehnen langsam die Winterpause herbei. Am Wochenende gab es für keine der vier Mannschaften einen Sieg.

Im ersten Durchgang hatten beide Seiten ihre Chancen, die Gäste waren aber spielerisch klar überlegen und nutzten ihre Möglichkeiten effizient. Zur Pause stand es 0:2, im zweiten Durchgang machten die Gäste schnell alles klar und siegten am Ende deutlich. „Wir klären, ob sie überhaupt so viele U17-Mädels einsetzen dürfen“, erklärt Blasco. „Wir haben alles reingeworfen, waren aber chancenlos.“

SC Pöcking – FC Real Kreuth 5:1 (1:1) Tore: 0:1 L. Hörth (13.), 1:1 Stöcklein (44.), 2:1 Flaig (57.), 3:1 Stöcklein (60.), 4:1 Hloschek (65.) 5:1 Stöcklein (85.) Im dichten Nebel in Pöcking kamen die Kreutherinnen stark aus der Kabine und belohnten sich mit dem frühen Führungstreffer von Lucia Hörth zum 0:1. „Wir hatten Pöcking anfangs gut im Griff und haben das Spiel weitgehend dominiert“, berichtet Trainerin Kathrin Sprenger. Allerdings gelang den Gastgeberinnen noch vor der Pause der Ausgleich.

Im zweiten Durchgang hatten die Heimischen die besseren Ideen und nutzten ihre Chancen effizient. „Leider konnten wir einen Elfmeter nicht verwandeln, das wäre ein möglicher Wendepunkt gewesen. Der dichte Nebel machte es schwer, man konnte kaum bis zur Mittellinie sehen.“ So stand ein 5:1-Heimsieg für Pöcking zu Buche. „Trotz der widrigen Bedingungen haben alle bis zum Schluss gekämpft.“

SG Bruckmühl/Höhenrain – SG Au/Parsberg 2:1 (1:1) Tore: 1:0 Walke (1.), 1:1 Kameter (36.), 2:1 Walke (51.) Ohne Punkte kehrte die SG Au/Parsberg vom letzten Spiel des Jahres in der A-Klasse 4 bei der SG Bruckmühl/Höhenrain zurück. Die Gastgeberinnen gingen schnell in Führung, dann fanden die Parsbergerinnen immer besser in die Partie. Die Gäste kamen nach einer guten halben Stunde zum Ausgleich durch Steffi Kameter.

Im zweiten Durchgang verschliefen die Gäste den Auftakt und gerieten erneut in Rückstand. Die Parsbergerinnen agierten zwar druckvoll, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. „Mit der Hinrunde bin ich sehr zufrieden. Es gab viele Entwicklungsschritte, auf die wir im Frühjahr aufbauen können“, erklärt SG-Trainer Michael Holzmaier. „Nur drei Punkte sind für die Leistungen der Mannschaft definitiv zu wenig.“

TuS Holzkirchen – SV RW Überacker III 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Matschke (32.), 1:1 Beiner (38.) Gegen körperlich starke Gäste hielt die junge Holzkirchner Mannschaft gut dagegen und glich im ersten Durchgang die Führung der Gäste postwendend durch ein Tor von Lorin Beiner aus. Im weiteren Verlauf waren die Holzkirchnerinnen tonangebend und hatten die besseren Chancen, aber der zweite Treffer wollte nicht mehr fallen.

„Leider haben wir aus unseren Möglichkeiten zu wenig gemacht und unter dem Strich zwei Punkte verpasst, statt einen gewonnen“, resümiert TuS-Coach Marko Osterhuber. „Es war trotz der Ausfälle eine starke Mannschaftsleistung. Ich bin stolz darauf, wenn wir so weitermachen können.“