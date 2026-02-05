"Ein Wochenende, das noch lange in Erinnerung bleiben wird"

Das vergangene Wochenende werden die Nachwuchsfußballer des Dessauer SV 97 so schnell nicht vergessen. Während sich die Talente von Borussia Dortmund in der Anhalt-Arena einmal mehr den Titel beim Dessau Juniors Cup holten, schrieben die E-Junioren des DSV 97 mit ihrem Halbfinal-Einzug ein kleines Fußballmärchen.

„Es war ein traumhaftes Turnier“, sagt Marcel Merkel aus dem Trainerteam mit René Englich. „Mit großem Teamgeist und starken Leistungen spielten wir uns - wie schon im letzten Jahr - erneut in die Finalrunde und konnten für eine Sensation nach der anderen sorgen.“

Erst gegen den späteren Turniersieger ist Schluss

Schon am ersten Tag hatten die Lokalmatadoren überraschen können. Mit 6:2 gewannen die DSV-Talente gegen den FSV Mainz 05, mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FC Augsburg war der Einzug in die Finalrunde perfekt. In dieser sorgten die Dessauer dann für Staunen: Gegen den Linzer ASK, Gruppensieger am Vortag, gewannen sie mit 1:0. Gegen Hertha BSC folgte ein 4:4 und mit dem 2:1-Erfolg über die SG Dynamo Dresden war das Viertelfinale perfekt.