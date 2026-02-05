"Ein Wochenende, das noch lange in Erinnerung bleiben wird"

Das vergangene Wochenende werden die Nachwuchsfußballer des Dessauer SV 97 so schnell nicht vergessen. Während sich die Talente von Borussia Dortmund in der Anhalt-Arena einmal mehr den Titel beim Dessau Juniors Cup holten, schrieben die E-Junioren des DSV 97 mit ihrem Halbfinal-Einzug ein kleines Fußballmärchen.
„Es war ein traumhaftes Turnier“, sagt Marcel Merkel aus dem Trainerteam mit René Englich. „Mit großem Teamgeist und starken Leistungen spielten wir uns - wie schon im letzten Jahr - erneut in die Finalrunde und konnten für eine Sensation nach der anderen sorgen.“
Schon am ersten Tag hatten die Lokalmatadoren überraschen können. Mit 6:2 gewannen die DSV-Talente gegen den FSV Mainz 05, mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FC Augsburg war der Einzug in die Finalrunde perfekt. In dieser sorgten die Dessauer dann für Staunen: Gegen den Linzer ASK, Gruppensieger am Vortag, gewannen sie mit 1:0. Gegen Hertha BSC folgte ein 4:4 und mit dem 2:1-Erfolg über die SG Dynamo Dresden war das Viertelfinale perfekt.
>> Zum Spielplan des Dessau Junior Cups: (hier klicken)
In diesem stürmten die Dessauer zu einem sensationellen 6:2-Erfolg über Hannover 96. Die Halle stand Kopf. Plötzlich war der lokale Vertreter beim so namhaft und hochwertig besetzten Turnier nur noch einen Schritt vom Finale entfernt. Dieser gelang gegen Borussia Dortmund nicht. Dem Seriensieger aus dem Bundesliga-NLZ mussten sich die Blau-Weißen mit 2:6 geschlagen geben. Dennoch verließen sie die Platte als große Gewinner.
"Am Ende bleibt ein herausragender dritter Platz als bestes lokales Nicht-NLZ-Team der Turniergeschichte", verweist Merkel auf den historischen Erfolg seiner Schützlinge: "Das war ein Wochenende, das Spielern und Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird." Das Wochenende, an dem es die Talente des Dessauer SV dem Nachwuchs der Leistungszentren mehr als nur Paroli boten.