Ein wildes Spiel und eine ganz bittere Niederlage für den FC Neustadt

Sie hatten sich so viel vorgenommen, doch am Dienstagabend standen die Neustädter mit leeren Händen da. Mit 1:2 mussten sie sich dem FC Singen im heimischen Jahnstadion geschlagen geben. "Sehr schade. Es war ein hektisches und wildes Spiel mit vielen Unterbrechungen", fasste Fabian Gamp seine Eindrücke zusammen. Es sei letztlich nicht gelungen, die Intensität, die seine Mannschaft in den vergangenen und so erfolgreichen Wochen ausgezeichnet hatte, in diese Partie reinzutragen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.