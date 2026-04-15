 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Ein wildes Spiel und eine ganz bittere Niederlage für den FC Neustadt

Am Dienstagabend verliert der FC Neustadt das Kellerduell

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Kurz vor Schluss bot sich Neustadts Steffen Rohrer (rechts) die Chance zum Ausgleich, doch Singens Keeper hatte etwas dagegen.
Kurz vor Schluss bot sich Neustadts Steffen Rohrer (rechts) die Chance zum Ausgleich, doch Singens Keeper hatte etwas dagegen. – Foto: Wolfgang Scheu

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LL Südbaden - 3
FC Singen
Neustadt

Diese Niederlage schmerzt besonders: Am Dienstagabend verliert der FC Neustadt das Kellerduell in der Fußball-Landesliga gegen den FC Singen mit 1:2.

Gestern, 19:45 Uhr
FC Neustadt
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Abpfiff

Sie hatten sich so viel vorgenommen, doch am Dienstagabend standen die Neustädter mit leeren Händen da. Mit 1:2 mussten sie sich dem FC Singen im heimischen Jahnstadion geschlagen geben. "Sehr schade. Es war ein hektisches und wildes Spiel mit vielen Unterbrechungen", fasste Fabian Gamp seine Eindrücke zusammen. Es sei letztlich nicht gelungen, die Intensität, die seine Mannschaft in den vergangenen und so erfolgreichen Wochen ausgezeichnet hatte, in diese Partie reinzutragen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Tritschler (65. Fischer), Haasler, Rommler, Kiefer, Riesterer (57. da Silva Marques), Brosi (75. Bußhardt), Eckert, Rohrer, Orosaj (88. N. Waldvogel), M. Waldvogel (83. Schlegel). Tore: 0:1 Luch (13.), 1:1 M. Waldvogel (16./EF), 1:2 Toth (48.). SR: Philipp Gaßner. ZS: 190.