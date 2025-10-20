Ein wilder Sonntag morgen in Durlangen!

Beim frühen Betreten des Platzes in Durlangen merkte man wie Nass der Boden von der Nacht noch war. Durch die scheinende Sonne am Himmel, wirkte der Platz in Durlangen noch schöner als er davor schon war. Nach dem Betreten des Platzes ging es in die Kabine. Nichtmal die Halbe Stunde Fahrt und die vereinzelt koffeinhaltigen Getränke der Jungs hat diese aufgeweckt. Viele schlafen beim Umziehen fast vor Müdigkeit noch ein… fast.

Ein weiteres Wochenende stand in der B Junioren Quali Staffel 4 an. Die Staffel zeichnet sich dadurch aus, das dort nur die Zweitvertretungen der jeweiligen Mannschaften aus Kreis Ostwürttemberg gegeneinander antreten. Ausgenommen die Neuner Mannschaft der SGM Hüttlingen/Fachsenfeld/Dewangen. Durch diese Aufteilung kommen jedes Wochenende Unmengen an Fahrtkilometern zusammen. Von Nordhausen-Zipplingen nach Lorch, von Durlangen bis Abtsgmünd oder auch von Steinheim nach Dewangen… eine lange Auswärtsfahrt, das Sonntags und vorallem auch noch früh morgens. Todesurteil für einige B Jugendspieler, welche nun das erste mal länger abends unterwegs sind.

Während die Spieler beim Warm machen immer schneller wach werden, werden die Trainer unser SGM immer verzweifelter. Das Aufbauen und die Inbetriebsetzung der neuen Veo Cam sorgt für Probleme. Die Veo Cam ist für uns alle Neuland. Nach der erfolgreichen Inbetriebsetzung dieser ging es endlich los.

Zum Spiel:

In einem torreichen und unterhaltsamen Spiel setzte sich die SGM Albuch II am Wochenende mit 7:4 gegen den FC Durlangen durch. Von Beginn an zeigte das Team aus Steinheim großen Offensivdrang und belohnte sich früh mit dem Führungstreffer durch Milow.

Kurz darauf erhöhte Alex auf 2:0, ehe erneut Milow den Ball im Netz unterbrachte. Die SGM blieb weiter druckvoll und kam nach einem Foul im Strafraum zu einem Elfmeter, den Phillip souverän zum 4:0 verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem Gastgeber noch ein glücklicher Treffer zum 4:1.

Nach der Halbzeit kam der FC Durlangen deutlich stärker aus der Kabine. Die SGM ließ dem Gegner nun mehr Raum und ermöglichte einige Standardsituationen und Chancen, die Durlangen auch zu weiteren Treffern nutzte. Trotz dieser Phase zeigte die Mannschaft Moral und fand mit zunehmender Spieldauer wieder zu mehr Ordnung und Zielstrebigkeit zurück.

Milow krönte seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer zum zwischenzeitlichen 5:2 und machte damit den Hattrick perfekt. In der Schlussphase sorgten Felix und Alpi schließlich mit ihren Treffern für den verdienten 7:4-Endstand. Trotz der vier Gegentore überzeugte die Mannschaft insgesamt mit einer starken Teamleistung, viel Spielfreude und großer Offensivkraft.

Mit diesem Sieg behauptet die SGM Albuch II ihre gute Form und geht mit Rückenwind in die kommenden Spiele. Den Jungs aus Durlangen wünschen wir weiterhin viel Erfolg.