Ein wilder Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit endet ohne Sieger.

Der 1. FC Heiningen bestimmte die erste Halbzeit mit zahlreichen Chancen. Bereits in der 19. Minute verpasste Dennis Kleber nach einem Querpass von Gürbüz die Führung. In der Folge, bzw. kurz zuvor vergaben auch Hrabar (16.), Gürbüz (30.) und Vincek (32., 36.) teils hochkarätige Möglichkeiten. Besonders auffällig: die hohe Abseitslinie der Hausherren, die einige vielversprechende Angriffe der Gäste zunichtemachte. Türkspor Nürtingen agierte kompakt, setzte aber offensiv kaum Akzente. Die besten Szenen des Heimteams blieben ungefährlich. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel explodierte die Partie förmlich. In der 49. Minute brachte Mert Demirel die Gastgeber nach einem schnellen Angriff mit 1:0 in Führung. Doch Heiningen antwortete prompt: Nur eine Minute später glich Safa Gürbüz nach einem Abpraller zum 1:1 aus (50.). Und es ging gerade so weiter: Ferhat Hamamci traf in der 52. Minute aus spitzem Winkel zur erneuten Führung für Türkspor. Erneut dauerte es nur einen Wimpernschlag, denn im direkten Gegenzug wurde Safa Gürbüz im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dennis Kleber souverän zum 2:2 (54.). In der Folge blieb Heiningen am Drücker. Kleber (57.), Vincek (61.), Bertleff (63.) und Ascherl (67.) scheiterten teils nur knapp. Nürtingen verteidigte mit viel Einsatz, doch der Druck der Gäste nahm kaum ab. In der Schlussphase verflachte das Spiel etwas – bis zur Nachspielzeit: In der 94. Minute wurde Janis Ascherl im Strafraum der Gastgeber klar gelegt, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm – eine äußerst strittige Szene, die für einige Diskussionen sorgte. Der Schiedsrichter beendete diese mit dem prompten Schlusspfiff.

Ein intensives Spiel mit vielen Torszenen und einer furiosen Phase nach der Pause endet 2:2 Unentschieden. Heiningen durfte sich aufgrund der Vielzahl an vergebenen Großchancen über die verlorenen zwei Punkte ärgern, während Türkspor den Punktgewinn gegen starke Gäste durchaus als Erfolg verbuchen kann.