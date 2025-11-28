 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
Jannik Weber trifft auf seinen alten Klub.
Jannik Weber trifft auf seinen alten Klub. – Foto: Jonathan Welzel

Ein Wiedersehen mit Jannik Weber

Mit dem TSV Aufderhöhe empfängt der Stürmer Sonntag Wülfrath. Dessen Trainer Joscha Weber erwartet ein Landesliga-Duell auf Augenhöhe und redet Klartext.

TSV Solingen - 1. FC Wülfrath. Die kurzfristig korrigierte Tabelle der Landesliga, Gruppe 1 führt die Wülfrather nur noch mit 17 Punkten. Was ist passiert? Am Dienstagabend machte der TVD Velbert publik, dass die erste Mannschaft, „nach Abwägen von Für und Wider“, mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen wird. Die fehlende sportliche Perspektive dürfte der Hauptgrund für diese Entscheidung gewesen sein. Der nach sechs Jahren Oberliga-Zugehörigkeit in diesem Sommer abgestiegene Klub belegte nach bis dahin 14 Spieltagen mit nur vier Zählern abgeschlagen den letzten Tabellenplatz.

Interessante Randnotiz: Gleich zwölf Akteure des aktuellen FCW-Kaders erlebten eine mehr oder weniger intensive Vergangenheit beim TVD. Genauso wie Chefcoach Joscha Weber und Torwarttrainer Sebastian Herweg. Wülfraths 5:1-Heimsieg Ende Oktober ist damit nur noch Makulatur. Auch der von Nils Esslinger (35) trainierte Mitaufsteiger TSV Solingen, gegen Velbert mit 3:2 erfolgreich, setzt die Saison mit drei Zählern weniger fort. An diesem Sonntag stehen sich die Liga-Neulinge um 15.30 Uhr auf der Sportplatzanlage „Höher Heide“ im direkten Duell gegenüber.

Letzter Vergleich 2024

Die letzten Vergleiche datieren aus der gemeinsamen Bezirksligasaison 2023/24. Dem Hinrunden-2:2 auf des Gegners Platz folgte im April darauf der 2:0-Heimsieg des FCW. Wie schon vor dem 3:2-Erfolg zuletzt beim SSV Bergisch Born dürfte angesichts der Tabellensituation auch heuer eine Begegnung auf Augenhöhe zu erwarten sein. Der TSV belegt mit 18 Punkten Rang elf, der FCW ist mit einem Zähler weniger Dreizehnter. Die bisherige Bilanz der Klingenstädter sorgt durchaus für Aufmerksamkeit. Da sind Siege gegen Remscheid, Süchteln und den DV Solingen sowie die Punkteteilungen gegen Oberliga-Absteiger Nettetal und TuRU 80 notiert. Allesamt Klubs, gegen die die Kalkstädter komplett leer ausgingen.

Der in Wülfrath bekannteste TSV-Akteure ist wohl Jannik Weber – weder verwandt noch verschwägert mit dem FCW-Trainer. Der 34-jährige Angreifer, in der vergangenen Saison mit 16 Toren und sieben Assists einer der Aufstiegsgaranten, lief für den VfB 03 Hilden und die Sportfreunde Baumberg bereits in der Oberliga auf und trug vor seinem Wechsel nach Aufderhöhe von Ende 2020 bis Dezember 2022 das Wülfrather Trikot. Die FCW-Fans werden sich an den wuchtigen Torjäger vermutlich noch erinnern, der in 2021/22 (13 Tore, elf Assists bei 25 Einsätzen) seine beste Saison am Erbacher Berg spielte.

Dass der Gast mit seinem größtenteils bereits höherklassig aufgelaufenen Personal als leichter Favorit gilt, diesen „Vorteil“ müssen Kapitän Maik Bleckmann und Co. am Sonntag indes erst einmal auf den Platz bringen. Coach Joscha Weber redet im Vorfeld Klartext: „Eine erste Halbzeit wie in Bergisch Born, als wir 0:2 hinten lagen, dürfen wir uns nicht noch einmal erlauben. Wir müssen von Beginn konzentriert sein, taktisch diszipliniert unseren Matchplan umsetzen – und das nicht erst in zweiten Halbzeit.“

Kämpferischer TSV Solingen erwartet

Der 31-Jährige erwartet einen kompakt auftretenden, kämpferisch und auch spielerisch starken TSV. „Da müssen wir die richtige Balance finden, einerseits unsere spielerischen Mittel zur Geltung bringen, aber auch mit der nötigen Konsequenz in die Zweikämpfe gehen.“ Ein Fragezeichen steht noch hinter Außenbahnspieler Alex „Faga“ Fagasinski (Oberschelprobleme), dagegen ist Gian-Luca Bühring nach einer Zehenblessur wieder dabei.

RP / Elmar RumpAutor