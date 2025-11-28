Ein Wiedersehen mit Jannik Weber

TSV Solingen - 1. FC Wülfrath. Die kurzfristig korrigierte Tabelle der Landesliga, Gruppe 1 führt die Wülfrather nur noch mit 17 Punkten. Was ist passiert? Am Dienstagabend machte der TVD Velbert publik, dass die erste Mannschaft, „nach Abwägen von Für und Wider“, mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen wird. Die fehlende sportliche Perspektive dürfte der Hauptgrund für diese Entscheidung gewesen sein. Der nach sechs Jahren Oberliga-Zugehörigkeit in diesem Sommer abgestiegene Klub belegte nach bis dahin 14 Spieltagen mit nur vier Zählern abgeschlagen den letzten Tabellenplatz.
Interessante Randnotiz: Gleich zwölf Akteure des aktuellen FCW-Kaders erlebten eine mehr oder weniger intensive Vergangenheit beim TVD. Genauso wie Chefcoach Joscha Weber und Torwarttrainer Sebastian Herweg. Wülfraths 5:1-Heimsieg Ende Oktober ist damit nur noch Makulatur. Auch der von Nils Esslinger (35) trainierte Mitaufsteiger TSV Solingen, gegen Velbert mit 3:2 erfolgreich, setzt die Saison mit drei Zählern weniger fort. An diesem Sonntag stehen sich die Liga-Neulinge um 15.30 Uhr auf der Sportplatzanlage „Höher Heide“ im direkten Duell gegenüber.