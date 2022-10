Ein Wiedersehen in schweren Kapellener Zeiten Der Trainer der kriselnden Landesliga-Fußballer des SCK bekommt es im Spiel gegen Amern mit einem besonderen Kollegen zu tun.

Willi Kehrberg kennt im Grenzland, also dem Landstrich zwischen Viersen und Nettetal, jeder. Zumindest jeder, der dort irgendetwas mit Fußball zu tun hat. Der inzwischen 60-Jährige hat als Spieler und Trainer alles erlebt, was es in der Sportart auf Amateurebene zu erleben gibt.

Er weiß also, wovon er spricht, wenn es um die Situation des SC Kapellen und dessen Coach Björn Feldberg in der Landesliga geht: „Das ist schwer für einen jungen Trainer, aber das gehört dazu und bringt einen letztlich auch weiter. Ich kann mich sehr gut in Björn hineinversetzen.“

Dass Kehrberg sich an diesem Wochenende besonders mit dem SCK beschäftigen muss, liegt daran, dass er am Sonntag mit den VSF Amern im Jupp-Breuer-Stadion zu Gast ist. Normalerweise ein Spiel wie jedes andere in der Landesliga, doch durch die Protagonisten auf den Trainerbänken wird es dann doch ein ganz spezielles. Schließlich trifft Feldberg, der mit seinen 39 Jahren noch ein junger Trainer mit nur wenigen Stationen im Seniorenfußball ist, zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel auf Willi Kehrberg. Eben jenem Trainer, unter dem er als Aktiver zwei Spielzeiten beim 1. FC Viersen arbeitete und somit auch dabei war, als der Traditionsverein 2005 den Aufstieg und die Rückkehr in die Verbandsliga Niederrhein (heute Oberliga) schaffte. „Björn war früher sehr emotional, kam eher über den Zweikampf. Damals hätte ich nicht gedacht, dass er mal Trainer wird“, erinnert sich Willi Kehrberg. Gleichwohl hat er seine Entwicklung verfolgt und hat seine Art als Spieler geschätzt, was nun auch für den Trainertypen Feldberg gilt. „Er macht gute Arbeit. Hoffentlich bleibt er dem Fußball lange erhalten. Dann wird er ein guter Trainer werden“, weiß Kehrberg. Damit meint der 60-Jährige, dass sein früherer Spieler noch am Anfang steht und in einem Entwicklungsprozess steckt.

Ein Prozess, der ihn aktuell auf eine harte Probe stellt. Denn nach einer berauschenden ersten Spielzeit beim SC Kapellen, die in der Vize-Meisterschaft gipfelte, kommt der SCK in der aktuellen Saison nur schwer in die Gänge. Nach drei Niederlagen in Folge droht auf Dauer der Abstiegskampf. Bisheriger Tiefpunkt war vor vorigen Sonntag die Pleite im Kellerduell gegen bis dahin sieglose Fischelner. „Es bringt nichts zu schimpfen oder die Jungs in den Wald zu schicken. Wir müssen konstruktiv sein und uns alle zusammen aus der Situation befreien“, erklärt Feldberg, der sich da gerne Anleihen bei seinem früheren Trainer nimmt. „Bei Willi ging es auch nur zusammen. Wir sind uns ähnlicher, als er denkt.“ Feldberg weiß natürlich um die besondere Konstellation, spricht sogar von einem Schicksalswochenende für sich beim ersten Pflichtspielduell mit seinem Ex-Trainer. Auch wenn er den Rückhalt in der Vereinsführung spürt, „muss für jeden Trainer klar sein, dass es irgendwann auch vorbei sein kann“. Schließlich stehe der Verein über allem. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir da zusammer rauskommen“, betont Feldberg.