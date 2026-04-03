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Ein Wiederholungsmatch, das zu einem Benefizspiel wird
Der TSV Oberschneiding und der SV Haibach haben gemeinsam eine bemerkenswerte Idee geschmiedet
von Thomas Seidl · 03.04.2026, 14:00 Uhr · 0 Leser
Anfang November wurde das Duell zwischen dem TSV Oberschneiding (helle Trikots) und dem SV Haibach aufgrund widriger Platzverhältnisse abgebrochen – Foto: Tom Arnold
Anfang November 2025 sorgte der Spielabbruch in der Kreisliga Straubing zwischen dem TSV Oberschneiding und dem SV Perkam für reichlich Gesprächsstoff. Aufgrund grenzwertiger Platzverhältnisse brach der Schiedsrichter beim Spielstand von 2:0 für die Hausherren die Partie ab. Eine Entscheidung, die wie hüben wie drüben für Verwunderung sorgte. Selbst die Gäste räumten ein, dass ein Abbruch nicht erforderlich gewesen wäre und man das Match zu Ende bringen hätte können. Das Kreissportgericht hat erwartungsgemäß eine Neuansetzung angeordnet. Am Karsamstag (Anstoß: 15 Uhr) stehen sich die beiden Landkreiskontrahenten nun erneut gegenüber. Beide Vereine haben sich darauf verständigt, die Einnahmen des Wiederholungsspiel der BFV-Sozialstiftung zukommen zu lassen.
"Es wird kein Eintritt verlangt. Die Zuschauer haben jedoch die Möglichkeit, durch freiwillige Spenden die BFV-Sozialstiftung zu unterstützen. Die Schiedsrichter verzichten vollständig auf ihre Spesen, während der SV Haibach auf die Erstattung der Fahrkosten, die ihm bei einem Wiederholungsspiel zustehen würde, verzichtet - jeweils zugunsten der Stiftung", informiert Oberschneidings Vorstand Christopher Bachmeier.
Der Sieger des Duells kann zumindest mit einem Auge Richtung Vizemeisterschaft schielen. Für den Verlierer ist die Saison vermutlich gelaufen. Nach hinten wird für beide Klubs so oder so nichts mehr anbrennen.
Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Der Derby-Erfolg bei der DJK Straubing war letztendlich verdient. Über weite Strecken haben wir uns jedoch schwer getan und sind ein Stück weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Die DJK hat es uns aber auch richtig schwer gemacht, Respekt für diese sehr gute Leistung. Um im Nachholspiel gegen einen schwer zu bespielenden Gegner aus Haibach bestehen zu können, müssen wir uns definitiv in allen Belangen steigern. Wir wissen aber, dass die Mannschaft das im Tank hat, freuen uns auf das Spiel und hoffen auf zahlreiche Zuschauer. Beide Mannschaften haben 30 Punkte auf dem Konto, dementsprechend erwarten wir ein Match auf Augenhöhe."
Personalien: Bis auf die Langzeitausfälle haben die Hausherren alle Mann an Bord.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Im Nachholspiel erwartet uns in Oberschneiding eine Mannschaft, die perfekt aus dem Winter gekommen ist. Der TSV ist super in allen Mannschaftsteilen aufgestellt und hat in der Offensive mit Cekovsky und Berovic zwei Unterschiedspieler. Wir versuchen, alles rauszuhauen und wollen etwas Zählbares mitnehmen."
Personalien: Andreas Schmid, Lukas Urban und Stephan Mühlbauer müssen passen. Zudem gibt es noch den einen oder anderen Wackelkandidaten.