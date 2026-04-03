Ein Wiederholungsmatch, das zu einem Benefizspiel wird Der TSV Oberschneiding und der SV Haibach haben gemeinsam eine bemerkenswerte Idee geschmiedet von Thomas Seidl · 03.04.2026, 14:00 Uhr · 0 Leser

Anfang November wurde das Duell zwischen dem TSV Oberschneiding (helle Trikots) und dem SV Haibach aufgrund widriger Platzverhältnisse abgebrochen – Foto: Tom Arnold

Anfang November 2025 sorgte der Spielabbruch in der Kreisliga Straubing zwischen dem TSV Oberschneiding und dem SV Perkam für reichlich Gesprächsstoff. Aufgrund grenzwertiger Platzverhältnisse brach der Schiedsrichter beim Spielstand von 2:0 für die Hausherren die Partie ab. Eine Entscheidung, die wie hüben wie drüben für Verwunderung sorgte. Selbst die Gäste räumten ein, dass ein Abbruch nicht erforderlich gewesen wäre und man das Match zu Ende bringen hätte können. Das Kreissportgericht hat erwartungsgemäß eine Neuansetzung angeordnet. Am Karsamstag (Anstoß: 15 Uhr) stehen sich die beiden Landkreiskontrahenten nun erneut gegenüber. Beide Vereine haben sich darauf verständigt, die Einnahmen des Wiederholungsspiel der BFV-Sozialstiftung zukommen zu lassen.

"Es wird kein Eintritt verlangt. Die Zuschauer haben jedoch die Möglichkeit, durch freiwillige Spenden die BFV-Sozialstiftung zu unterstützen. Die Schiedsrichter verzichten vollständig auf ihre Spesen, während der SV Haibach auf die Erstattung der Fahrkosten, die ihm bei einem Wiederholungsspiel zustehen würde, verzichtet - jeweils zugunsten der Stiftung", informiert Oberschneidings Vorstand Christopher Bachmeier.







Der Sieger des Duells kann zumindest mit einem Auge Richtung Vizemeisterschaft schielen. Für den Verlierer ist die Saison vermutlich gelaufen. Nach hinten wird für beide Klubs so oder so nichts mehr anbrennen.



