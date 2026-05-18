Ein wichtiger Punktgewinn und einige Nackenschläge für den 1. FC Kleve

Die Verantwortlichen des 1. FC Kleve lobten ihr Team nach dem Abpfiff in der Grotenburg zu Recht in den höchsten Tönen. „Ich kann der Mannschaft nur ein Riesenkompliment für ihre Leistung machen“, sagte Trainer Umut Akpinar. Der Sportliche Leiter Georg Mewes stellte fest: „Das Team hat hervorragend gespielt. Normalerweise würden wir uns auch wie Bolle über dieses Ergebnis freuen. Das können wir nicht, weil am Wochenende eigentlich alles gegen uns gelaufen ist.“

Das fing am Samstag an, als die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV in der Regionalliga am letzten Spieltag ihre Partien verloren. Das setzte sich am Sonntag fort, als der Düsseldorfer Abstieg aus der Zweiten Liga gut eine halbe Stunde nach dem Ende der Partie in Krefeld besiegelt war. Die Folge für den 1. FC Kleve: Er geht mit drei Punkten Rückstand auf den jetzt rettenden 14. Rang in die letzten beiden Spiele. Nur ein Zähler hätte ihn von einem Nichtabstiegsplatz getrennt, wenn die Fortuna Zweitligist geblieben wäre.

Die Ausgangslage hat sich zwar für den 1. FC Kleve nicht großartig verändert. „Wir haben immer gesagt, dass wir noch zwei Spiele gewinnen müssen, um uns zu retten. Dabei ist es geblieben“, sagte Mewes. Doch es wird jetzt ungleich schwerer, die benötigten Erfolge in den Partien gegen ETB SW Essen (Sonntag, 31. Mai, 15 Uhr) und beim ebenfalls auf einem Abstiegsplatz stehenden VfB Homberg (Sonntag, 7. Juni, 15 Uhr) zu schaffen.

Abwehrchef Philipp Divis droht Saisonaus

Denn es gab auch erhebliche personelle Nackenschläge für den 1. FC Kleve, der in Luca Thuyl (Gelbsperre) und Niklas Klein-Wiele (Zerrung) schon in Uerdingen wertvolle Kräfte ersetzen musste. Besonders schwer wiegt dabei, dass die Saison für Abwehrchef Philipp Divis gelaufen sein könnte.

Der Innenverteidiger verletzte sich nach einem groben Foul eines Uerdingers in der Schlussphase an der Schulter. „Irgendetwas hat geknackst. Ich gehe davon aus, dass ich in dieser Saison nicht mehr spielen kann“, sagte der Medizinstudent.

Trainer Umut Akpinar sah die Rote Karte und wird für wenigstens ein Spiel gesperrt

Trainer Umut Akpinar brachte die Szene, die zur Verletzung führte, auf die Palme. „Der Schiedsrichter hätte für das Foul an Philipp eine Rote Karte zeigen müssen, hat aber noch nicht einmal einen Freistoß für uns gegeben. Das war eine bodenlose Frechheit“, sagte er.

Umut Akpinar selbst hatte von Referee Dustin Sperling die Rote Karte gesehen, nachdem das Klever Trainer-Team und einige Spieler nach einer weiteren umstrittenen Entscheidung die Coaching Zone verlassen hatten. Akpinar wird deshalb für das Heimspiel gegen Essen gesperrt. Dann wird auch Linksverteidiger Elidon Bilali fehlen, der die fünfte Gelbe Karte sah. Und Dominik Burghard droht ebenfalls auszufallen. Er hatte schon nach wenigen Minuten mit Verdacht auf Muskelfaserriss vom Platz gemusst.