Ein wichtiger Baustein bleibt an Bord Randy Gyamenah verlängert beim SC Weiche Flensburg 08 und geht in seine dritte Saison an der Förde von red · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Weiche

Während der Kader des SC Weiche Flensburg 08 für die neue Saison zunehmend Gestalt annimmt, können die Flensburger eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden. Randy Gyamenah hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert und wird auch in der Spielzeit 2026/27 für den Regionalligisten auflaufen.

Die Einigung zwischen Verein und Spieler stand nach Angaben der Verantwortlichen bereits seit längerer Zeit fest. „Mit Randy waren wir uns schon seit langem einig“, erklärte Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch. Lediglich die formale Unterschrift habe noch gefehlt. Nun herrsche auf beiden Seiten Planungssicherheit. Für Weiche bedeutet die Verlängerung den Verbleib eines Spielers, der in den vergangenen beiden Jahren zu den auffälligeren Persönlichkeiten im Kader gehörte. Der gebürtige Hamburger kam im Sommer 2024 nach Flensburg, nachdem er zuvor vereinslos gewesen war. Seitdem absolvierte der großgewachsene Angreifer 52 Pflichtspiele für den Verein – mehr als für jeden anderen Klub seiner bisherigen Laufbahn.

In der abgelaufenen Saison stand Gyamenah in 25 Regionalliga-Partien sowie beiden Pokalspielen auf dem Platz. Insgesamt erzielte er in seinen zwei Jahren an der Förde vier Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Zahlen, die seinen Einfluss nur teilweise widerspiegeln. Cheftrainer Tim Wulff hatte sich intern ausdrücklich für eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen. „Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt“, sagte der Coach. „Mit seiner außergewöhnlichen Spielweise ist er für jeden Gegner unangenehm.“ Zugleich hob Wulff hervor, dass Gyamenah nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehme.