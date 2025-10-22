„Ein wenig Pokalcharakter“ im Kreisliga-Nachholspiel zwischen Finsing und Berglern

Es ist die erste von drei ausgefallenen Partien, die es für die Eintracht nach dem Tod von Andreas Bauer nachzuholen gilt.

FC Finsing – SV Eintracht Berglern (Mi., 19.30 Uhr): Das zweite Kreisliga-Nachholspiel findet am Mittwoch, 12. November, um 19 Uhr in Eitting statt. Bereits eine Woche vorher, am Mittwoch, 5. November., um 19.30 Uhr ist dann das Kreispokal-Halbfinale gegen den Bezirksligisten Freising neu terminiert.

„Wenn wir bei so einem spielstarken Gegner wie Finsing punkten wollen, müssen wir an unsere Grenzen gehen“, spricht Berglerns Spielertrainer Michael Faltlhauser die sportliche Ausgangslage für den heutigen Abend an. Es sind alle Mann an Bord, nachdem Christian Erhard zuletzt in der Zweiten seinen Belastungstest über 90 Minuten mit einem Treffer bestanden hat. Faltlhauser: „Ein Flutlichtspiel hat ein wenig Pokalcharakter, das liegt uns.“