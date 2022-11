Vier Spiele in Serie spielte der TSV Reichenbach (blau) nur Unentschieden. – Foto: Laska

Ein weiteres Remis unter Flutlicht? Landesliga Mittelbaden +++ Der ATSV Mutschelbach II ist zu Gast in Reichenbach +++ Verfolgerduell zwischen Durlach-Aue und Ispringen

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 17. Spieltags.

In den letzten vier Partien durfte der FC Nöttingen nicht mehr über drei Punkte jubeln. Somit überrascht es nicht, dass der dieswöchige Gegner aus Ispringen im Falle eines Sieges an den Nöttingern vorbeiziehen kann.

4 Remis in Serie gab es zuletzt beim TSV Reichenbach. Unter Flutlicht am Freitagabend soll gegen Mutschelbach II mal wieder ein Dreier her. Die Mutschelbacher Oberliga-Reserve belegt aktuell den neunten Tabellenplatz.

Auch am vergangenen Sonntag konnte der SV Kickers Büchig keinen Dreier bejubeln und wie auch schon in den acht Partien zuvor kassierte man mindestens zwei Tore. Durlach-Aue kommt immer mehr in Fahrt und sammelte sieben Punkte aus den letzten drei Spielen.

Mit einem Altersdurchschnitt von 29 Jahren, stellt der FV Ettlingenweier den ältesten Kader der Liga. So wird der FCE auch am Sonntag auf seine Routine vertrauen wenn es gegen den FC Flehingen geht. Dieser hatte am letzten Wochenende gegen den FV Kirchfeld den Kürzeren gezogen.

Seit 2017 konnte der FV Kirchfeld kein einziges Pflichtspiel mehr gegen Ersingen für sich entscheiden. Der FC blieb jedoch in den vergangenen vier Partien sieglos und sammelte lediglich zwei Zähler. Trotzdem hat Ersingen noch ein komfortables Sechs-Punkte-Polster auf den Verfolger Flehingen.

Wie zu erwarten, hatte der 1. FC 08 Birkenfeld keine Chance gegen den Tabellenführer vom ASV Durlach. GU-Türk. SV Pforzheim wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Birkenfeld steht weiterhin punktgleich mit Büchig und Hambrücken im Tabellenkeller.

Nach der Pflichtaufgabe letzte Woche, kommt am Sonntag ein höher platzierter Gegner nach Durlach. Der SV Huchenfeld liegt zwar nur drei Plätze hinter dem Spitzenreiter, allerdings werden die beiden Mannschaften von 14 Zählern getrennt. Fakten wie diese untermauern, dass der ASV Durlach in dieser Saison das Maß aller Dinge ist.

Null Punkte aus drei Spielen lautet die Knielinger Ausbeute der vergangenen drei Wochen. Immerhin einen Punkt holte in diesem Zeitraum der Drittletzte aus Hambrücken. Derzeit trennen die beiden Teams sechs Zähler.

