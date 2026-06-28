"Ein weiteres Puzzleteil": Burger BC präsentiert siebten Neuzugang Landesliga Nord +++ Mit Verbandsliga-Erfahrung schließt sich Franz Heise dem Aufsteiger an von Kevin Gehring · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

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Der Burger BC treibt seine Kaderplanungen für die neue Saison weiterhin fleißig voran. Inzwischen hat der Meister der Landesklasse 1 und Landesliga-Aufsteiger bereits seinen siebten Neuzugang präsentiert - und damit "ein weiteres Puzzleteil" gesetzt, wie der BBC zur Vorstellung schrieb.

"Mit Franz Heise begrüßen wir einen absoluten Mentalitätsspieler, der mit seiner Art, Fußball zu spielen, ein wichtiger Faktor in der kommenden Saison sein wird", heißt es auf den Kanälen des Landesliga-Aufsteigers. Der 22-jährige Heise durchlief den Nachwuchs des 1. FC Magdeburg und kam für den Haldensleber SC schon 89 Mal in der Verbandsliga zum Einsatz. Im Frühjahr lief der Verteidiger noch kurzzeitig für den SV Eintracht Blau-Gelb Peißen in der Kreisliga Salzlandkreis auf. Zum Spielerprofil: >> Franz Heise