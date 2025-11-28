Ein weiteres Jahr in Erlbach: Lechner und Sammereier verlängern

Somit hat der Verein auf den wohl wichtigsten Positionen Planungssicherheit. Leicht haben sich Lechner und Sammereier die Entscheidung dieses Jahr aber nicht gemacht, beide berichten von „sehr interessanten Angeboten“ anderer Vereine, die ernsthaft in Betracht gezogen wurden. Sowohl als Trainerteam, als auch einzeln waren beide umworben. Am Ende entschieden sie sich für eine weitere Saison im Holzland.

„Wir haben uns viele Gedanken gemacht“, erklärt Sammereier, der nun in seine siebte Spielzeit in Erlbach startet. „Will die Mannschaft weiter mit uns arbeiten? Haben wir selbst noch die Energie und Motivation? Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Umbrüche gemeistert und viele neue Spieler integriert – da spüre ich keinerlei Abnutzungserscheinungen.“ Besonders wichtig sei das klare Bekenntnis der erfahrenen Führungsspieler gewesen: „Die stehen voll hinter uns, und das hat uns in unserer Entscheidung bestärkt.“

Dass gerade Sammereier sehr umworben ist, verwundert nicht. Der Mittelfeldspieler ist mit 29 Jahren im allerbesten Fußballalter, überzeugt seit Jahren als absoluter Leistungsträger und verfügt bereits über wertvolle Trainererfahrung – sowohl als Jugendtrainer am DFB-Stützpunkt Passau als auch inzwischen in seiner zweiten Saison als Spielertrainer in Erlbach. „Ich hatte hier einen optimalen Einstieg ins Trainerdasein im Herrenbereich und habe einen großen Aufgabenbereich, Lukas Lechner und Hans Grabmeier geben mir viele Freiheiten“.











Doch rein als Trainer sieht er sich dabei nicht: „Ich will noch spielen, danach dann auf jeden Fall als Trainer weitermachen, das sind meine persönlichen Ziele. Wir wollen aber auch ans Tor der Regionalliga anklopfen, ich glaube die Ausgangslage ist so gut wie noch nie. Kurzfristig der maximale Erfolg, langfristig unsere talentierten jungen Spieler weiterentwickeln, das klappt bereits gut“.





Lechner hat noch einges vor in Erlbach





Auch Lukas Lechner geht nun in seine siebte Saison als Trainer im Holzland und der sportliche Aufstieg des Vereins an die Spitze der Bayernliga ist eng mit seiner Tätigkeit verbunden. Der ehemalige SV Wacker Burghausen Profi, der bereits als 18-jähriger in der 2. Liga debütieren durfte, dann aber bereits früh mit Verletzungen zu kämpfen hatte, leistet seit Jahren hervorragende Arbeit und ist neben seinen Fähigkeiten auf dem Trainingsplatz vor allem für sein feines Gespür in der Menschenführung bekannt.





Auch er spricht offen über sehr gute Gespräche mit anderen Vereinen, ohne dabei Namen zu nennen: “Es waren wirklich sehr interessante Angebote, das zeigt auf der einen Seite die Wertschätzung für die geleistet Arbeit in Erlbach, was mich natürlich sehr freut, jedoch war deshalb die Entscheidungsfindung wie es sportlich weitergeht alles andere als einfach. Aber ich denke die Entwicklung in Erlbach ist noch nicht abgeschlossen und der gemeinsame Weg noch nicht zu Ende.“ Ausdrücklich lobt Lechner den Weg des SV Erlbach in den letzten Jahren: „Wie sich die Mannschaft sportlich weiterentwickelt hat, aber auch der Verein in Sachen Infrastruktur und Umfeld ist schon sensationell. Ich arbeite sehr gerne hier, die Spieler sind immer noch hungrig und wissbegierig, sowohl die Erfahrenen als auch die Jungen. Das ist ein ganz feiner Haufen“.





Doch nicht nur die Mannschaft stehen bei Sammereier und Lechner hoch im Kurs, auch die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung und den Vereinsverantwortlichen, wollen beide gewürdigt wissen: „Christoph Huber und Ralf Peiß, aber auch viele andere im Verein, sind für uns immer greifbar und nehmen uns viel Arbeit ab. Das Zusammenspiel passt wirklich nahezu perfekt“, so Lechner. „Es macht einfach immer noch großen Spaß hier zu arbeiten“. Zudem betont Lechner auch die Wichtigkeit von Hans Grabmeier, dem Teamchef des SV Erlbach, zu dem er ein enges Vertrauensverhältnis pflegt.





Huber zeigt sich sehr erfreut

„Für uns ist die Verlängerung der beiden ein zentraler Baustein für den Verein. Sie haben in den letzten Jahren nicht nur sportliche Ergebnisse geliefert, sondern ein Umfeld geschaffen, in dem sich erfahrene Spieler wie auch unsere Talente konsequent weiterentwickeln. Dass sie bleiben, zeigt, wie stark ihre Bindung an die Mannschaft und an das Umfeld ist.“, zeigt sich Erlbachs sportlicher Leiter Christoph Huber sehr erfreut.





„Man hat die letzten Monate deutlich gesehen, wie gut die Arbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft funktioniert. Die Rückmeldungen aus der Mannschaft und dem Vereinsumfeld waren eindeutig - jeder steht hinter dem aktuellen Weg. Die Konstellationen im Trainerteam passen sportlich wie menschlich, wir sind auch mit dem restlichen Trainerteam in aktiven Gesprächen über eine Verlängerung.“ Dabei sei Huber eines besonders wichtig, wie er betont: „Die aktuelle Struktur mit dem gesamten Trainerteam als Einheit trägt unseren Erfolg und genau diese Stabilität wollen wir bewusst sichern und mit in die neue Saison nehmen. Die Verlängerungen geben uns nun auch Planungssicherheit für die weitere Kaderplanung.“