Ein weiteres Derby-Unentschieden

Es war angerichtet, wieder stand ein Derby an in der Feldbergstr. Marcus Dürnegger schwor seine Dreisterne perfekt ein. Der FC Stern konnte zwar etwas mehr Ballbesitz verzeichnen, aber der FC Dreistern die besseren Chancen und so war es nach Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel eine ganz starke Kombination in der am Ende Antonio Salvo den Keeper umkurvte und zum 1:0 Halbzeitstand einschob. Nach der Halbzeit ein ähnliches Bild. Jedoch wurde der FC Stern zwingender vorm Tor und gleichte aus, ehe wieder Antonio Salvo mit ähnlichem Muster auf 2:1 erhöhte. Die Dreisterne verpassten das 3:1 mit 2 guten Möglichkeiten und so kam es wie so oft im Fußball... Wer vorne seine Chancen nicht macht, kassiert das Ding hinten. Ein weiter Ball abgefälscht durch Freund und Feind zum schmeichelhaften 2:2.