Ein weiterer Stürmer für den SV Sonsbeck

Asoh stürmt ab der kommenden Saison für Sonsbeck – Foto: VfB Speldorf

Am Samstag werden die Oberliga-Spieler des SV Sonsbeck genau hinschauen, wie sich der SC St. Tönis gegen den MSV Duisburg im Finale um den Niederrheinpokal präsentiert. Am Wochenende darauf empfängt die weiterhin abstiegsbedrohte Elf von Heinrich Losing die Tönisvorster. Mit einem Dreier soll am 31. Mai der Klassenerhalt eingetütet werden. Während die SVS-Kicker am Pfingstwochenende trainingsfrei haben, gibt’s Neuigkeiten bei der Kaderplanung. Und Torhüter Kenan Mehmedovic hat einen neuen Verein gefunden.

Jannik Hinsenkamp benötigt Bedenkzeit

Der derzeitige Stammkeeper wird sich zur nächsten Saison einem anderen Klub im Kreis Moers anschließen. Der 20-Jährige wechselt zum SV Scherpenberg, der sich noch mit dem SV Budberg in der Landesliga einen spannendes Aufstiegsrennen liefert. Derweil gab’s in der Woche auch ein Gespräch mit Jannik Hinsenkamp, nach Jan Fauseweh der dritte Schlussmann im Kader. Er bat um Bedenkzeit, auch weil für ihn berufliche Veränderungen anstehen.

Während es Mehmedovic aus Sonsbeck wegzieht, möchte ein junger Stürmer fürs Zentrum vom VfB Speldorf in der kommenden Spielzeit das SVS-Trikot überstreifen. Der 21-jährige Bradley Asoh erzielte bislang in 30 Partien 14 Treffer. Losing: „Diese Statistik spricht für ihn. Er hat eine gute Grundschnelligkeit und ist ein Spieler, der viel Potenzial mitbringt.“ Zuvor hatten die Rot-Weißen die Verpflichtungen von Giuseppe Mirason Geukes (SV Biemenhorst), Tom Cappel (DJK Twiestden), ebenfalls Mittelstürmer, und Kilian Schar (VfB Homberg) bekannt gegeben.