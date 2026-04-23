Ein weiterer Stammspieler gibt dem 1. FC Kleve die Zusage Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten, ist bei der Personalplanung wieder ein Stück vorangekommen. Weitere gute Nachricht: Stammkeeper Taner hat beim 0:0 in Baumberg nur eine Leistenzerrung erlitten. von Joachim Schwenk · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Frederik Meurs bleibt dem 1. FC Kleve erhalten. – Foto: Christoph Thyssen

Der Auftritt des 1. FC Kleve am Sonntag bei den Sportfreunden Baumberg war eine Partie mit Seltenheitswert. Denn der Oberligist konnte am elften Spieltag der Rückrunde erstmals seine vermeintlich beste Elf auf den Platz schicken. Der nächste personelle Rückschlag folgte beim 0:0 schnell auf dem Fuß. Torhüter Ahmet Taner musste zur Pause wegen einer Leistenverletzung ausgewechselt werden.

Der Stammkeeper kann aber mittlerweile Entwarnung geben, nachdem er zunächst das Schlimmste befürchtet hatte. „Ich habe erst gedacht, dass die Saison für mich gelaufen ist, nachdem es bei einem Sprint in der Leiste geknackt hat“, sagt der Routinier. Doch am Montag gab es gute Nachrichten für ihn und den 1. FC Kleve. „Es ist nichts gerissen. Ich habe nur eine Leistenzerrung und hoffe, dass ich bald schon wieder im Tor stehen kann“, so Taner. Frederik Meurs läuft weiter am Bresserberg auf Derweil hat der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes das nächste Teilchen beim Personalpuzzle für die neue Saison eingefügt. Er hat die Zusage eines weiteren Stammspielers erhalten. Frederik Meurs, in der Abwehr auf der rechten Außenbahn gesetzt, bleibt. Der 24-Jährige hat wie alle Akteure, die der Klub für die nächste Spielzeit unter Vertrag genommen hat, auch für die Landesliga zugesagt.

„Die Zusage von Frederik Meurs ist ein weiteres wichtiges Zeichen, zumal er zu den jüngeren Akteuren im Kader zählt und ein Klever ist. Wir werden in der kommenden Saison eine gute Mannschaft haben“, sagt Mewes. Der Sportliche Leiter ist nach wie vor zuversichtlich, dass in Luca Thuyl ein weiterer Leistungsträger gehalten werden kann. Der 1. FC Kleve bestreitet jetzt am Sonntag, 15 Uhr, in der Eroglu-Arena das wichtige Heimspiel gegen den SV Sonsbeck, der aktuell auf dem rettenden 14. Platz steht. Für die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar zählt in dieser Begegnung nur ein Sieg, wenn die Hoffnung weiter leben soll, dass der Klassenerhalt noch möglich ist.