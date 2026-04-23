Ein weiterer Stammspieler gibt dem 1. FC Kleve die Zusage

Der Auftritt des 1. FC Kleve am Sonntag bei den Sportfreunden Baumberg war eine Partie mit Seltenheitswert. Denn der Oberligist konnte am elften Spieltag der Rückrunde erstmals seine vermeintlich beste Elf auf den Platz schicken. Der nächste personelle Rückschlag folgte beim 0:0 schnell auf dem Fuß. Torhüter Ahmet Taner musste zur Pause wegen einer Leistenverletzung ausgewechselt werden.
Der Stammkeeper kann aber mittlerweile Entwarnung geben, nachdem er zunächst das Schlimmste befürchtet hatte. „Ich habe erst gedacht, dass die Saison für mich gelaufen ist, nachdem es bei einem Sprint in der Leiste geknackt hat“, sagt der Routinier. Doch am Montag gab es gute Nachrichten für ihn und den 1. FC Kleve. „Es ist nichts gerissen. Ich habe nur eine Leistenzerrung und hoffe, dass ich bald schon wieder im Tor stehen kann“, so Taner.
Derweil hat der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes das nächste Teilchen beim Personalpuzzle für die neue Saison eingefügt. Er hat die Zusage eines weiteren Stammspielers erhalten. Frederik Meurs, in der Abwehr auf der rechten Außenbahn gesetzt, bleibt. Der 24-Jährige hat wie alle Akteure, die der Klub für die nächste Spielzeit unter Vertrag genommen hat, auch für die Landesliga zugesagt.
„Die Zusage von Frederik Meurs ist ein weiteres wichtiges Zeichen, zumal er zu den jüngeren Akteuren im Kader zählt und ein Klever ist. Wir werden in der kommenden Saison eine gute Mannschaft haben“, sagt Mewes. Der Sportliche Leiter ist nach wie vor zuversichtlich, dass in Luca Thuyl ein weiterer Leistungsträger gehalten werden kann.
Der 1. FC Kleve bestreitet jetzt am Sonntag, 15 Uhr, in der Eroglu-Arena das wichtige Heimspiel gegen den SV Sonsbeck, der aktuell auf dem rettenden 14. Platz steht. Für die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar zählt in dieser Begegnung nur ein Sieg, wenn die Hoffnung weiter leben soll, dass der Klassenerhalt noch möglich ist.
Einen Erfolg hatte der 1. FC Kleve auch am vergangenen Sonntag bei den Sportfreunden Baumberg angepeilt, die ebenfalls auf einem Abstiegsplatz stehen. Doch es langte nur zu einem 0:0, bei dem das Team Pech hatte, dass einem Treffer von Elidon Bilali zu Unrecht wegen einer angeblichen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert worden war.
„Wir haben uns diese Szene mehrfach auf Video angeguckt. Es war klar zu sehen, dass Elidon nicht im Abseits stand“, sagt Umut Akpinar. Er hatte sich in Baumberg zwar einen Sieg erhofft. „Ein Erfolg hätte uns sehr gutgetan. Doch wer weiß, wofür der Punkt, den wir geholt haben, noch gut ist“, so der Coach.