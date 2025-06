Ein weinendes und lachendes Auge

Aufstieg in die Oberliga, Gewinn des Thüringenpokals und Teilnahme am DFB-Pokal. Steffen Geisendorf hat jetzt schon ein eigenes Kapitel in der Vereinschronik des SV SCHOTT Jena. Nun könnte er weitere Seiten hinzufügen. Ab der neuen Saison übernimmt Geisendorf die Reserve des SV SCHOTT Jena II in der Landesklasse 1. Dabei formuliert 'Geisi' klare Ziele: „Das Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Doch vielmehr als sportliche Ziele wollen wir Spielern der Ersten Spielpraxis geben, die Zweite als feste Truppe aufbauen und mit der U19 die jungen Wilden an den Männerbereich führen“, so Geisendorf zu seinen Zielen.

Seine neue Rolle im Trainerteam des SV SCHOTT Jena – er übernimmt die Landesklassen-Reserve gemeinsam mit Chris Lüneburg, arbeitet zudem eng mit den Trainern der A- & B-Junioren um Thilo Straube, Bernd Schneider sowie Torwarttrainer Bernd Lindrath und Lauftrainer Paul Schletzke zusammen – soll die sportliche Stabilität des Vereins auf Jahre mitsichern. Jene Stabilität fehlte bei seiner letzten Station in Gera. Sportlich verpasste Geisendorf das anvisierte Ziel Oberliga-Verbleib in letzter Sekunde. Und darüber hinaus konnte er sich in einer von Unruhen bestimmten Zeit bei Wismut Gera nicht auf eine weitere Zusammenarbeit in der Thüringenliga einigen. „Bei der Wismut muss eine Konsolidierung einsetzen. Es ist nicht förderlich einen 'nicht nahen' Trainer im Umfeld des Einzugsgebietes zu haben. Zudem wurden interne Dinge in unseren Gesprächen angesprochen. In Bewertung der Gesamtlage haben diese zu dem Entschluss geführt, dass unsere Zusammenarbeit endet“, drückt Geisendorf diplomatisch das Ende seiner Trainertätigkeit am Steg aus.

Nun gilt der volle Fokus wieder dem SV SCHOTT Jena. „Es ist schon ein wenig komisch. Ich verlasse die Wismut mit einem weinenden Auge und empfange SCHOTT mit einem lächelnden Auge. Der Verein hat sich in den letzten Jahren entwickelt, neue Spielstätte, neue Kunstrasenplätze, Kleinbusse, neues Funktionsgebäude. Also ist nur das „Problem“ Punkte am Wochenende geblieben. Wie bei Wismut sind viele tolle Menschen hier engagiert. Auch viele bekannte Gesichter von vor elf Jahren sind noch da. Das ist toll“, freut sich Geisendorf auf die neue alte Wirkungsstätte.