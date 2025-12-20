Ein „Weihnachtsgeschenk“ hat der VfR Warbeyen verdient

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und bei all jenen, die dem VfR Warbeyen in der 2. Bundesliga der Frauen die Daumen drücken, schwindet die Hoffnung, dass das weiterhin sieglose Schlusslicht den Turnaround noch aus eigener Kraft schaffen kann. Zum Abschluss der Hinrunde kassierte der Neuling am vergangenen Wochenende eine 1:6-Niederlage bei Mitaufsteiger Mainz 05. Der Rückstand zum rettenden Ufer ist auf zwölf Zähler angewachsen. Gibt es am Wochenende pünktlich zum Weihnachtsfest wenigstens ein Erfolgserlebnis?
Denn die letzte Möglichkeit, in diesem Jahr doch noch ein unverhofftes Lebenszeichen im Abstiegskampf abzusetzen, hat der VfR Warbeyen am Sonntag, 14 Uhr, wenn der VfL Bochum zum Rückrundenauftakt am Klever Bresserberg zu Gast ist. Der klangvolle Name des Gegners weckt unschöne Erinnerungen an das Warbeyener Zweitliga-Debüt vor vier Monaten. Am ersten Spieltag hatte der VfL Bochum den VfR Warbeyen mit einer deutlichen 0:6-Niederlage auf unsanfte Weise in der neuen Spielklasse begrüßt.
In der Zwischenzeit ist viel passiert. Auch der VfL Bochum, der dank des hohen Auftaktsiegs über den VfR zunächst die Tabellenführung erobert hatte, musste sich nach unten orientieren. Die Hinrunde hat der VfL auf Platz acht beendet. Eine Ausbeute von 17 Zählern aus 13 Spielen – acht weniger als im Aufstiegsjahr 2024 – dürfte die Verantwortlichen nicht zufrieden stimmen.
Gerade in den vergangenen Wochen hat die Stimmung an der Castroper Straße deutlich gelitten. Fünf der vergangenen sechs Saisonspiele gingen verloren. Zuletzt kassierte der VfL Bochum eine späte 0:1-Niederlage beim SV Meppen. In der Woche zuvor hatte das Team den Negativtrend mit einem Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach (2:0) vorübergehend durchbrochen.
In akuter Abstiegsgefahr befindet sich das Team von Trainerin Kyra Malinowski bei sieben Zählern Vorsprung auf den Drittletzten FC Bayern München II allerdings noch lange nicht. Damit das auch so bleibt, wird der VfL auch in Kleve nichts anbrennen lassen wollen. Die Favoritenrolle ist wie so oft in dieser Warbeyener Zweitliga-Saison klar verteilt.
Der VfR präsentiert sich trotz der jüngsten Rückschläge weiterhin kampflustig. „Wir sind nicht müde, auch diese Herausforderung anzunehmen. Wir geben nicht auf“, sagt Sandro Scuderi. Der Warbeyener Trainer stellt sich auf eine andere Partie als in der Hinrunde ein. „Wir haben nicht mehr denselben VfL Bochum vor der Brust wie damals. Die Euphorie ist verflogen. Auch der Gegner ist mit seiner Hinrunde nicht zufrieden.“
Beim VfR Warbeyen stimmt man sich am Samstagabend mit einer großen Weihnachtsfeier auf das letzte Spiel des Jahres ein. Die Feiertagsstimmung soll auch am Sonntag keinen Dämpfer verpasst bekommen. „Unser Ziel ist es, das Jahr mit einem guten Gefühl zu beenden. Im letzten Spiel waren die Weichen für uns sehr früh auf Niederlage gestellt“, sagt Scuderi.
In Sachen Defensivarbeit wolle man wieder an die Leistungen aus den Spielen gegen Viktoria Berlin und die SG Andernach anknüpfen. Scuderi: „Wenn wir das schaffen, wenn wir gut in die Partie kommen und selbst Stiche setzen, dann können wir auch am Sonntag für eine Überraschung sorgen. An so einem Tag muss viel für uns zusammenkommen, aber darauf arbeiten wir hin.“
