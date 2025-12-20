Ein „Weihnachtsgeschenk“ hat der VfR Warbeyen verdient

Beim VfR Warbeyen stimmt man sich am Samstagabend mit einer großen Weihnachtsfeier auf das letzte Spiel des Jahres ein. Die Feiertagsstimmung soll auch am Sonntag keinen Dämpfer verpasst bekommen. „Unser Ziel ist es, das Jahr mit einem guten Gefühl zu beenden. Im letzten Spiel waren die Weichen für uns sehr früh auf Niederlage gestellt“, sagt Scuderi.

In Sachen Defensivarbeit wolle man wieder an die Leistungen aus den Spielen gegen Viktoria Berlin und die SG Andernach anknüpfen. Scuderi: „Wenn wir das schaffen, wenn wir gut in die Partie kommen und selbst Stiche setzen, dann können wir auch am Sonntag für eine Überraschung sorgen. An so einem Tag muss viel für uns zusammenkommen, aber darauf arbeiten wir hin.“

