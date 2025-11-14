"Ein wegweisendes Spiel" – Leon Pingen tippt den 12. Spieltag

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Aktuell jedoch ist der Defensivspieler zum Zuschauen gezwungen: Ein Knorpelschaden setzt ihn außer Gefecht – und wird ihn voraussichtlich den Rest der Saison pausieren lassen. Für uns übernimmt er trotzdem Verantwortung und tippt den zwölften Spieltag der Mittelrheinliga.

Leon Pingen kam zur Saison 2021/22 zur SpVg Frechen 20. In seinen ersten beiden Spielzeiten schwankte der Defensivspieler noch zwischen Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft. In den vergangenen beiden Jahren aber etablierte sich der heute 24-Jährige fest im Mittelrheinliga-Kader und kam insgesamt auf 40 Einsätze in der höchsten Verbandsspielklasse.

FC Hennef 05 - SpVg Porz 1919 Für beide Teams ein wegweisendes Spiel. Es sieht lange danach aus, als würde Porz gewinnen, doch kurz vor Schluss trifft Mahessa zum Ausgleich. ⚽ mein Tipp: 2:2

1. FC Düren - SSV Bornheim

Bornheim hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefestigt - musste letzte Woche allerdings eine knappe Niederlage hinnehmen. Gegen die heimstarken Dürener wird ebenfalls nichts zu holen sein.

⚽ mein Tipp: 1:0

SSV Merten - FC Wegberg-Beeck

Ein absolutes Topspiel. Hier trifft viel Offensiv-Power aufeinander. Merten setzt sich am Ende knapp durch.

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Fortuna Köln II - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900

Die Formkurve der Fortuna wird bestätigt. Paczulla trifft gegen seinen Ex-Verein zum 1:0 und leitet den Sieg ein.

⚽ mein Tipp: 3:1

SV Eintracht Hohkeppel - Sportfreunde Düren

Hohkeppel setzt sich zu Hause klar durch - zumal die Sportfreunde auf ihren Torjäger verzichten müssen.

⚽ mein Tipp:

SpVg Frechen 20 - SV Bergisch Gladbach 09

Pat Friesdorf schießt gegen seine alte Liebe sein 100. Ligator für Frechen 20. Ob es am Ende für die erste Niederlage von Bergisch reicht, wird sich zeigen.

⚽ kein Tipp

FC Pesch - Siegburger SV 04

Die Jungs von Alex Otto spielen einen attraktiven Fußball und werden sich verdientermaßen durchsetzen.

⚽ mein Tipp: 1:4

VfL Vichttal - FC Teutonia Weiden

Ein hitziges Derby ist zu erwarten. Vichttal erzielt früh die Tore und lässt hinten auch dank Robin Ahns nichts mehr anbrennen.

⚽ mein Tipp: 3:0