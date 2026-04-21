Ein Wechselbad der Gefühle für den Nachwuchs im Kreis Kleve

Die B-Junioren des 1. FC Kleve haben abgeliefert. – Foto: Arno Wirths

Die B-Junioren des 1. FC Kleve haben im Abstiegskampf der Niederrheinliga ein Lebenszeichen von sich gegeben. Nach fünf Niederlagen in Serie setzte sich das Team am Sonntag überraschend mit 3:2 (1:1) beim Tabellensechsten SSVg Velbert durch. Durch den ersten Sieg seit Anfang Februar verließ der 1. FC Kleve die direkten Abstiegsränge und verbesserte sich auf Relegationsplatz elf. Der Weg zum Auswärtssieg war jedoch schwer und steinig.

Zweimal geriet der Klever Nachwuchs in Rückstand (27., 58.). Doch Noah Hoffmann (37.) und Tom Lohmann (62.) fanden jeweils schnell die passende Antwort. Ein Treffer von Moritz Ziemus (68.) brachte die Gäste erstmals in Führung.

In der Folge brachten die Talente des 1. FC Kleve den knappen Vorsprung ins Ziel – zur Freude ihres Trainers. „Wir haben sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut gearbeitet, eine tolle Stimmung auf den Platz gebracht und uns am Ende für eine sehr engagierte Leistung belohnt. Das gibt uns richtig Rückenwind im Abstiegskampf“, sagte FC-Trainer Lukas Nakielski, der ein Sonderlob an seine Spieler Moritz Ziemus und Tom Lohmann verteilte.

Kampflos-Punkte für B-Juniorinnen des VfR Warbeyen

Den B-Juniorinnen des VfR Warbeyen wurden indes kampflos drei Punkte zugesprochen. Der Gegner DJK Tusa Düsseldorf trat nicht zum Auswärtsspiel beim Tabellenführer der Niederrheinliga an.

In der Grenzlandliga der A-Junioren verlor die JSG SV Straelen/SV Veert ihr Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn PSV Wesel mit 1:2 (1:0). Zwar brachte Robin Fleuren die JSG früh in Führung (13.), doch ein Eigentor (58.) und ein später Gegentreffer (90.+2) entrissen dem Tabellensechsten noch den Sieg. Das Heimspiel des Tabellenvierten 1. FC Kleve gegen die Sportfreunde Lowick fand nicht statt, weil die Gäste aus Bocholt nicht antraten.

In der B-Junioren-Grenzlandliga meldete sich die U 16 des 1. FC Kleve am Wochenende mit einem 3:2 (1:0)-Erfolg über den SV Krechting zurück. Unter der Woche hatte das Team mit 2:4 (1:2) bei der JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo verloren. Am Sonntag trafen Atilla Onur (11.), Kaan Akpinar (49) und Till Zweering (69.) für den Tabellenachten. Zwei Gegentreffer (54., 80.+2) sorgten nur kurzzeitig für Spannung.

Der Tabellensiebte Siegfried Materborn verlor auswärts beim Drittplatzierten SV Budberg mit 1:5 (0:1). Den fünf Treffern der Gastgeber (14., 43., 47., 63., 80.+1) konnten die Materborner nur das zwischenzeitliche 1:2 (56.) durch Ibrahima Kane entgegensetzen.

SV Straelen gewinnt Spitzenspiel in Grenzlandliga

Der SV Straelen gewann das Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Lowick dank eines Dreierpacks von Mats Prang (13., 34., 80.+4) mit 3:2 (2:0). Dadurch verdrängte der SVS die Sportfreunde, die zwischenzeitlich ausgeglichen hatten (52., 56.) von der Tabellenspitze.

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen gewann mit 8:2 (1:1) gegen den SV Sonsbeck. Moritz Helling (9., 44.), Sofian El Nounou (43.), Ilja Kellner (50.), Henning Seegers (56., 62.), Jannes Tempels (60.) und Marvin Jansen (68.) erzielten die Tore. Die Gegentreffer fielen in der 20. und 74. Minute.

Auch in der C-Junioren-Grenzlandliga schob sich der 1. FC Kleve durch einen 5:2 (2:0)-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Sportfreunde Lowick an die Tabellenspitze. Lukas Rehfeldt (16.) und Viererpacker Jonah Stobrawe (25., 39., 66., 70.+2) trafen für den FC, der durch zwei Treffer der Sportfreunde (53., 61.) zwischenzeitlich unter Druck geriet.

Siegfried Materborn verlor mit 1:4 (1:3) beim Hamminkelner SV. Die Tore der Gastgeber fielen in der achten, 18., 35. und 65. Minute. Zlatan Tursunovic hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (12.).