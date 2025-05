Ein Wechselbad der Gefühle

In der Saarlandliga ist an diesem Wochenende an der Tabellenspitze noch keine Entscheidung in Sachen Aufstieg gefallen. Von Freitag bis Sonntag war dabei richtig viel los.

Alles hatte am Freitagabend mit der überraschenden 0:3-Heimniederlage des FC Hertha Wiesbach gegen Borussia Neunkirchen begonnen. "Wir hatten am Freitag noch Training. Als sich dann nach und nach die Überraschung immer mehr abzeichnete, war das Mitfiebern bei uns natürlich extrem groß", meinte Jägersburgs Spieler Mike Scharwath. Und auch am Samstag hieß es von Jägersburger Seite aus, aus der Entfernung mitzufiebern - denn der Tabellendritte SF Köllerbach empfing die SG Mettlach-Merzig. Doch dieses Mal brachte das Daumendrücken in Richtung SG nichts, denn die Köllerbacher gewannen mit 3:0 - und zogen damit über Nacht nach Punkten mit dem FSV Jägersburg gleich.

"Von daher war das heute für uns schon eine ziemliche Drucksituation. Wir wollten unbedingt gewinnen, um noch einmal den Anschluss an Wiesbach herzustellen und gleichzeitig Köllerbach weiter auf Distanz zu halten. In der ersten Halbzeit war aber alles offen", meinte Scharwath im Anschluss an den 2:0-Heimerfolg gegen die SpVgg. Quierschied. Doch dann sollte Scharwath kurz nach der Pause mit seinem Treffer zum 1:0 der Dosenöffner sein. Es lief die 47. Minute, als er sich auf der linken Außenbahn energisch gegen gleich mehrere Gegenspieler durchsetzte und aus halblinker Position erfolgreich das linke Eck anvisierte. Mit einem 20-Meter-Freistoß aus zentraler Position, als der Ball links unten im Eck einschlug, ließ Moritz Doll in der 59. Minute das 2:0 folgen. Anschließend ließen sich die Hausherren nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und dürfen nun vor den beiden abschließenden Saisonspielen am Samstag um 15.30 Uhr bei der SG Mettlach-Merzig sowie am Sonntag, 25. Mai, um 15 Uhr daheim gegen die SV Elversberg II wieder von der Meisterschaft träumen.