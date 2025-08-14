Ein Wechsel um die halbe Welt: Vom SC Bernburg in die zweite Liga

Aus Bernburg nach Kirgisistan, aus der Verbandsliga in die zweite Liga - Ivan Gomozov hat sich im Sommer für einen außergewöhnlichen Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn entschieden. Nach dem Abschied vom SC Bernburg hat es den Mittelfeldspieler einmal um die halbe Welt gezogen.

Der 22-Jährige läuft künftig für den FC Toktogul auf, spielt mit diesem in der zweiten kirgisischen Liga und den Aufstieg in die "Kyrgyz Premier League". Sieben Millionen Einwohner zählt der gebirgige Staat in Zentralasien, circa 20.000 Einwohner leben in der Stadt Toktogul im Nordwesten des Landes. Unter ihnen seit neuestem auch Ivan Gomozov. Zum Spielerprofil:

In drei Spielzeiten hatte der Mittelfeldspieler aus Belarus in Sachsen-Anhalt gespielt. Nach seinem Wechsel aus der belarussischen Heimat zu Dynamo Schwerin schloss sich Gomozov im Sommer 2022 dem SC Bernburg an. Nach acht Treffern in seiner ersten Saison im SCB-Dress zog es den Rechtsfuß zum 1. FC Lok Stendal. Im vergangenen Sommer hatte er sich aus dem Stadion am Hölzchen verabschiedet, in diesem Frühjahr schloss sich Gomozov wiederum dem SC Bernburg an. Nun zieht es den Mittelfeldspieler etwas weiter weg - einmal um die halbe Welt nach Kirgisistan.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!