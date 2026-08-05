Ein Wechsel geht nur zum HSV „Drei Fragen an ...“: Niklas Offermann von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Niklas Offermann. – Foto: Leon Koeck

Durch ein Tal der Tränen ging Niklas Offermann mit dem SSV Hagen nach der vergangenen Kreisligasaison. Zunächst der sportliche Abstieg, dann die verfrühte Freude auf den Klassenerhalt und dann der tatsächliche Verbleib in der Kreisliga.

Du bist Kapitän beim SSV Hagen in der Kreisliga. Was zeichnet euren Verein aus? Aus meiner Sicht ist das, was diesen Verein so besonders macht, das familiäre Umfeld. Das war für mich damals der Grund, nach einem Probetraining nach Hagen zu wechseln. Man merkt innerhalb des Vereins einen riesen Zusammenhalt. Nicht nur zwischen den einzelnen Mannschaften, sondern auch bei anderen Mitgliedern des Vereins, den Fans oder auch den Sponsoren.

Auch wenn es mal kleinere Meinungsverschiedenheiten gab, hat man danach immer wieder zusammengefunden. Außerdem ist die Kornstraße jawohl auch eine schöne und traditionsreiche Sportanlage, auch wenn andere Mannschaften sagen würden, dass unser Platz etwas zu klein ist.

Ihr habt in der letzten Saison mit viel Glück die Klasse halten können. Was muss jetzt alles besser werden, wenn ihr nicht noch einmal so dramatisch in Abstiegsgefahr geraten wollt? Der Moment, als wir sportlich abgestiegen sind, hat uns allen in der Mannschaft und im Verein wehgetan, und ich denke, das hat man auch gesehen. Aber ich glaube, dass wir letzte Saison schon in vielen Spielen gezeigt haben, dass wir die Klasse und das Können haben, in dieser Liga zu spielen, wir das nur nicht immer gezeigt haben. Ich denke aber, dass die letzte Saison ein Weckruf für uns war und wir dankbar für diese neue Chance sind. Die Vorbereitung lief gut, alle zogen stark mit und versuchten, die Spielidee des neuen Trainerteams umzusetzen.

Wenn wir unsere Leistung konstant zeigen, bin ich der Meinung, sind wir keine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen muss. Und ich glaube, jeder in der Mannschaft will das in der nächsten Saison zeigen.