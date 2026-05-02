Ein Wechsel bei der U23 des FC Gundelfingen

Armin Resselberger (links) übernimmt bei der U23 des FC Gundelfingen den Trainerjob von Peter Matkey. – Foto: Walter Brugger

Die Formkurve zeigte seit der Winterpause nach oben, die bis dahin abgeschlagene U23 des FC Gundelfingen hat sich die Chance auf einen Relegationsrang erarbeitet. Trotzdem kommt es drei Spieltage vor Saisonende zu einem Wechsel auf der Trainerbank.

Nach intensiven Gesprächen während der vergangenen Tage waren alle Seiten zur Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel auf Trainerbank einen zusätzlichen Impuls geben kann, wie der Gundelfinger Abteilungsleiter Christian Renner ausführt. Der bisherige Coach Peter Matkey hat seinen Posten abgeben, der Nachfolger Armin Resselberger leitete bereits das Abschlusstraining für die anstehende Partie beim TSV Zusmarshausen.

Die Zusammenarbeit ist erst einmal für die anstehenden drei Bezirksliga-Partien vereinbart plus der beiden möglichen Relegationsspiele. "Darüber hinaus haben wir noch nicht gesprochen", betont Renner.