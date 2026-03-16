Ein Warnschuss für Winden

Windens Daniel Putzik (l.) versucht, seinem Gegenüber den Ball abzujagen. – Foto: sf.

„Es gibt nichts zu beschönigen, die 0:2-Niederlage geht voll und ganz in Ordnung.“ Sachlich und unaufgeregt analysierte Sebastian Sander das kampfbetonte Spiel bei Huchem-Stammeln, bei dem sich beide Seiten über fast 80 Spielminuten neutralisiert hatten.

Dieser Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Düren hatte es in sich. Zum einen nahmen die Jülicher „Zehner“ die Borussia aus Freialdenhoven mit 6:3 auseinander. Zum anderen besiegten die Schwarz-Weißen aus Huchem-Stammeln den Spitzenreiter aus Winden mit 2:0.

„Gelb-Rot halte ich für einen normalen Zweikampf übertrieben, da hätte Kevin Peters auf der anderen Seite schon zuvor die Matchstrafe bekommen müssen“, meinte der Windener Coach angesichts des Platzverweises von Ioannis Deligiannidis (54.).

Der umsichtige Schiedsrichter verteilte insgesamt acht gelbe Karten und zusätzlich zwei Matchstrafen gegen Winden. Anders als sein Gegenüber Benjamin Bläser – „in meinen Augen waren beide berechtigt“ – sah Sander das anders.

Den Platzverweis von Linus Jansen (74.) befand er für in Ordnung. Dem war ein Foulspiel der Gastgeber vorangegangen, was Jansen mit einem Wegstoßen des Foulspielers beantwortete. Da er bereits mit Gelb verwarnt worden war, musste er vom Platz.

Fußballerisch gab es in der 45. Minute einen satten Lattentreffer von Kevin Peters. „Das hätte das 1:0 sein müssen“, merkte Bläser an, der eingestand, dass die Zuschauer bis zu diesem Zeitpunkt keine großartige Torgelegenheit gesehen hatten.

Das 1:0 erzielte Lukas Klinkhammer, der in der 79. Minute aus 22 Metern unhaltbar für Torhüter Mathis Müller in den Winkel abzog. Für Huchem-Stammels Coach Bläser der „Dosenöffner für die drei Punkte“, die in seinen Augen verdient eingefahren wurden.

Was die Niederlage anbelangt, ordnete Sander diese nicht nur als verdient an, sondern fühlte sich auch bestätigt, was das Titelrennen anbelangt. „Für uns ist jede Partie ein Spiel auf Augenhöhe. So wie jetzt gegen Huchem-Stammeln.“

Schwer einzuordnen war für Dirk Lehmann, Trainer von Borussia Freialdenhoven, die 3:6-Klatsche gegen die Jülicher „Zehner“. Ein Ergebnis, das auch in dieser Höhe voll und ganz in Ordnung war. „Woran es gelegen hat? Gute Frage, darauf habe ich auch noch keine Antwort.“

Dabei war es die Borussia, die in der zwölften Minute die Führung markiert hatte, danach innerhalb von einer guten halben Stunde abgeschossen worden. „Jülich wollte einfach mehr, die sind aggressiv und mit der richtigen Einstellung nach dem 1:1-Ausgleich ins Spiel gegangen“, so Lehmann, der ausdrücklich seinen Keeper Dominik Bulla erwähnte. „Der trug an keinem einzigen Tor eine Schuld, er hat hervorragend gehalten.“

Das hielt gut aufgelegte Gäste nicht davon ab, klar zu gewinnen. „Wir hatten einen super Tag, wir waren eindeutig die bessere Mannschaft, was denn auch das Spielergebnis wiedergibt.“ Trainer Tobias Voss stellte einen Spieler aus seinem Team besonders heraus. Es war Bilal Jerboui. Den 19-Jährigen hat Voss aus der C-Liga geholt.

Selbst musste auch Voss wieder ran, wechselte sich selbst ein, da die Jülicher nur mit 13 Spielern angereist waren. Sein Fazit: „Alle haben ihre Aufgabe zu 100 Prozent erfüllt. Auch der Schiedsrichter hat sehr souverän gepfiffen.“ Mit diesem Sieg übernehmen die „Zehner“ die Tabellenspitze, was die Auswärtsbilanzen aller 18 Vereine anbelangt. Da werden sie mit 18 Punkten aus zehn Spielen gelistet. „Auswärts top, zu Hause flop“, kommentierte Voss.

Die Ergebnisse im Überblick:

Freialdenhoven - Jülich 10/SV Hoengen 3:6 (1:3): 1:0 Schneider (12.), 1:1 Klee (FE., 20.), 1:2 Makarov (29.), 1:3 Behrami (35.), 1:4 Jerboui (48.), 1:5 Slatinov (56.), 2:5 Bilalagic (57.), 2:6 Klee (60.), 3:6 Baczewski (FE., 73.), Gelb-Rot: Bilalagic (90. Freialdenhoven)

Koslar - Barmen 4:1 (0:0): 1:0 Bickear (63.), 2:0 Arnautovic (70.), 3:0 Seidel (74.), 4:0 von Wirth (77.), 4:1 Mertens (90.)

Welldorf-Güsten - SW Düren 6:0 (5:0): 1:0 Stier (22.), 2:0 Ries (31.), 3:0, 4:0, 5:0, 6:0 Grafen (31., 35., 40., FE., 71.)

Frenz - Golzheim 5:1 (2:0): 1:0 Zariqi (21.), 2:0 Avdija (26.), 3:0, 4:0 Cela (59., 71.), 4:1 Hein (76.), 5:1 Avdija (89.)

Huchem-Stammeln - Winden 2:0 (0:0): 1:0 L. Klinkhammer (79.), 2:0 Moritz (80.), Gelb-Rot: Deligiannidis, Jansen (54., 75., Winden)

Oberzier - Burgwart 2:1 (0:1): 0:1 Salmen (39.), 1:1 Geltenpoth (53.), 2:1 Wantke (70.)

Wenau - Nörvenich-Hochkirchen 3:0 (1:0): 1:0 Görich (30.), 2:0 Kugel (90.+2), 3:0 Ohrem (ET., 90.+4)

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