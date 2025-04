Ein Warnschuss für die „Wölfe“ zur richtigen Zeit?

So richtig konnte sich Raphael Heitzler, der Trainer des FC Wolfenweiler-Schallstadt, den Auftritt gegen den SV Weil nicht erklären. „Ich kann nicht sagen, woran es lag. Das Selbstvertrauen hat gefehlt. Ich hätte eine breitere Brust meiner Mannschaft erwartet, zumal wir die heimstärkste Mannschaft der Liga sind.“ In der 24. Minute erzielten die Gäste das Tor des Tages. Einen Angriff über die linke Seite schloss der Weiler Stürmer Maximilian Meier erfolgreich ab. „Unsere eigene Spielweise war ideenlos, wir haben keinen Zug nach vorne entwickelt und nur mit langen Bällen operiert“, fasste Heitzler Partie zusammen. „Daher hatten wir keine reelle Chance, ein Tor zu erzielen.“ Er hofft, dass die Mannschaft aus der Niederlage die richtigen Lehren zieht: „Vielleicht war es ein Weckruf vor dem Verbandspokal-Halbfinale!“ Am Donnerstag, 17.45 Uhr, empfängt der FC dazu den Verbandsligisten FC Auggen.