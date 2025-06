Ein Wanderpokal in Erinnerung an „Ulpa“ Keisers

Die Nachricht vom Tod von Ulrich Paul Keisers, den alle nur „Ulpa“ nannten, im Februar 2024 war auch für die Borussia-Familie ein Schock. Jahrzehntelang hatte er sich als beliebter Jugendtrainer und Betreuer beim Veener Sportklub engagiert. „Ulpa fehlt, er war eine Institution und hat seine Spuren hinterlassen – auch im Elferrat und in der Schützenbruderschaft“, sagt Josef Holland aus dem Hauptvorstand der Borussia. Am 9. Juni bei den Jugendfußball-Turnieren auf der Anlage am Halfmannsweg wird erstmals um einen Wanderpokal in Erinnerung an Ehrenmitglied „Ulpa“ Keisers gespielt.