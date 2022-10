Ein Waldkircher Sahnetag: 5:0-Sieg im Derby gegen die SF Elzach-Yach 620 Zuschauer sehen einen starken FC Waldkirch beim Derbysieg in der Fußball-Verbandsliga

Gegen den Trend beider Teams hat sich der FC Waldkirch in der Fußball-Verbandsliga überraschend deutlich mit 5:0(2:0) gegen die SF Elzach-Yach durchgesetzt. In einem stimmungsvollen und gut besuchten Elztalderby war Tim Probst mit drei Treffern der Matchwinner. Für die SF Elzach-Yach endete so nach sechs Siegen in Serie eine lange Erfolgsserie. Der FC Waldkirch hingegen punktete erstmals seit dem 20. August wieder dreifach.

Bei bestem Herbstwetter entwickelte sich von Beginn an ein flottes Verbandsligaspiel. In der achten Minute eroberte Calvin Kopanka den Ball und bediente Sturmpartner Tim Probst, der mit einem frechen Lupfer Keeper Fabian Wölfle zur Führung für die Gastgeber überwand.

Fortan waren die von Enzo Minardi trainierten Gäste besser im Spiel. Es dauerte aber bis zur 21. Minute, ehe Waldkirchs Keeper Lukas Lindl sich zum ersten Mal bei einem scharfen Schuss von Claudius Bührer strecken musste. Kurz danach entschärfte er einen Freistoß von Mario Imhof per Faustabwehr (24.). Die Minardi-Elf hatte weitere gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, scheiterte aber wiederholt am starken Schlussmann der Einheimischen. „Wir sind heute nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Nach dem frühen Gegentreffer zeigten wir eine gute Reaktion. Das 1:1 wäre durchaus möglich gewesen“, so Minardi.

Statt auf 1:1 zu stellen, wurden die Sportfreunde in der 40. Minute für das Auslassen ihrer Chancen bestraft. Nach tollem Pass von Spielertrainer Fabian Nopper zog Probst unaufhaltsam auf Wölfle zu und vollstreckte nervenstark. „Wir konnten heute die gute Tendenz der letzten drei Spielen fortsetzen. Die Maßgabe an mein Team, dass jeder an seine Kante gehen muss, wurde umgesetzt“, lobte Nopper seine Teamkollegen.

In einem auch nach der Pause munteren Spiel stieg Nopper nach einem Eckball von Felix Dreher am höchsten und markierte das 3:0 (66.). Für die endgültige Entscheidung sorgte Tim Probst (71.) mit seinem dritten Treffer, nach gefühlvollen Steckpass von Kristian Disch. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Luca Grösser, der einen Schnitzer von Wölfle bestrafte (89.). „Ich freue mich auch über das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor“, sagte Fabian Nopper.

Waldkirch: Lindl, Dreher, Schultis, Bayer, Tasim, Nopper (77.Schön), Kristian Disch (72.Grösser), Scheer, Probst, Mandzo (64. Jagne), Kopanka (83. Bisle). Elzach-Yach: Wölfle, Klank, Winterhalter, Volk, Imhof (70.Wernet), Florian Bührer, Manuel Dick, Meier (64. Schmieder), Claudius Bührer (83.Häringer), Wiese (83. Grunwald), Laurentius Becherer. Tore: 1:0, 2:0 Probst (7./40.), 3:0 Nopper (65.), 4:0 Probst (70.), 5:0 Grösser (89.). Schiedsrichter: Fante (Neuenburg). Zuschauer: 620.