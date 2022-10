Ein Waldkircher Sahnetag: 5:0-Derbysieg gegen die SF Elzach-Yach Auggen nach Auswärtssieg Dritter +++ Wildes Unentschieden zwischen Lörrach-Brombach und Denzlingen +++ SC Lahr weiter Spitze

Der SC Lahr bleibt nach einem 3:1-Auswärtssieg in Elchesheim weiter an der Tabellenspitze. Teningen siegte vor heimischen Publikum deutlich gegen Singen. Der FC Waldkirch erlebte im Derby gegen Elzach-Yach einen echten Sahnetag. Der Überblick in der Verbandsliga:

Kehler FV - FC Auggen 0:2

Durch den dritten Sieg in Serie, einen 2:0-Auswärtssieg beim Kehler FV, kletterte der FC Auggen in der Verbandsligatabelle auf den dritten Rang. Coach Marco Schneider freute sich über "eine über die gesamte Spieldauer sehr reife Leistung" seiner Mannschaft, die erst in der Schlussminute eine Großchance der Gastgeber zuließ. "Wir standen sehr stabil. Bis auf den Lattentreffer ganz am Ende hatte Kehl keine klare Torchance", so Schneider. Der FC Auggen war hingegen deutlich häufiger im und um den gegnerischen Strafraum zu Werke. Nach einem perfekt gespielten Steckpass von Verteidiger Moritz Walther lief Goalgetter Bastian Bischoff in der 28. Spielminute alleine auf das gegnerische Tor zu und ließ sich die Chance nicht nehmen. Nach dem Seitenwechsel benötigten die Rot-Weißen keinerlei Anlaufzeit. Im Anschluss an einen Pressschlag im Mittelfeld schaltete Ahmet Tekbas blitzschnell und lupfte den Ball aus 20 Metern über den Kehler Keeper hinweg zum 2:0 (46.). "Wir haben auch in den vergangenen beiden Partien schon sehr gute Phasen gehabt. In Kehl ist es uns gelungen über die 90 Minuten sehr konstant zu agieren", lobte Schneider die Seinen, die sich mit einem weiteren Sieg in der kommenden Woche gegen das Schlusslicht FV Rot-Weiß Elchesheim in der Spitzengruppe festsetzen wollen.

Tore: 0:1 Bischoff (28.), 0:2 Tekbas (46.). SR: Litterst (Rielasingen). Zuschauer: 200.





FV Lörrach-Brombach - FC Denzlingen 3:3

Es liegt im Auge des Betrachters: Hat der FV Lörrach-Brombach in einer wilden Schlussphase gegen den FC Denzlingen beim 3:3 (2:1) spät zwei Punkte verloren oder doch einen gewonnen? Nachdem die Gastgeber in der Fußball-Verbandsliga über 80 Minuten den Vorjahreszweiten stark bespielt hatten, verloren die Schützlinge von Tiziano Di Domenico in den finalen Minuten jeglichen Zugriff und wären beinahe noch komplett leer ausgegangen. Oftmals lässt sich ein Fußballspiel in seiner Nachbetrachtung gut mit einem Rückblick in seine beiden Spielhälften zusammenfassen. Nicht selten waren diese grundverschieden. Auch beim Aufeinandertreffen des FV Lörrach-Brombach mit dem FC Denzlingen waren zwei gesonderte Abschnitte zu notieren – die ersten 80 und die finalen zehn Spielminuten zuzüglich der knapp fünfminütigen Nachspielzeit. Mehr auf BZ-Plus.

FVLB: Klein; Pinke, Leisinger, Riede, Böhler; El-Ghazi, Colley, Zamarano (85. D’Agostino), Radulovic (71. G. Disanto); Rümmele, Binkert. Tore: 1:0 Pinke (2.), 1:1 Bacelic (23.), 2:1 Rümmele (34.), 3:1 Binkert (56.), 3:2 Bayram (81.), 3:3 Sautner (84.). Schiedsrichter: Hamidi (Ötigheim). Zuschauer: 100.





FV RW Elchesheim - SC Lahr 1:3

Fußball-Verbandsligist SC Lahr konnte durch den 3:1 (1:0)-Erfolg beim FV RW Elchesheim und dank der Patzer seiner Verfolger den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausbauen. Dabei präsentierten sich die Lahrer zwischendurch allerdings immer wieder etwas wackelig. Insgesamt hatte die Mannschaft von Domenico Bologna aber mehr vom Spiel. Die Platzverhältnisse in Elchesheim waren aus Lahrer Sicht mehr als grenzwertig. "So etwas habe ich selbst zu aktiven Zeiten noch nicht erlebt. Das war kein Fußball-, sondern ein Reitplatz", sagte Sportvorstand Petro Müller. Es entwickelte sich ein Spiel, in der statt der feinen spielerischen Klinge eher das kämpferische Holzfällerbeil gefragt war. Die Lahrer waren gezwungen, ihr Spiel den Verhältnissen anzupassen, was – auch untermalt durch Dennis Häußermanns frühe Führung (8.) – gelang. Der SCL hatte mehr vom Spiel, tat sich aber schwer, Zwingendes zu kreieren. Elchesheim hielt mit Körperlichkeit und harten Aktionen gegen, bevorzugte vorwiegend lange, hohe Bälle. "Wichtig war, dass wir uns der gegnerischen Linie gestellt und mit Willen behauptet haben. Das hat die Mannschaft gut hinbekommen", sagte Müller. In der zweiten Hälfte ließ der Lahrer Druck nach, Elchesheim kam zu mehr Vorstößen. Torgefahr blieb zwar zunächst aus, doch Goran Dragojevic glich nach einer Standardsituation zum 1:1 (70.) aus. Die Antwort des Ligaprimus ließ nicht lange auf sich warten: Konstantin Fries war im Gegenzug per Einzelaktion erfolgreich (71.), stellte die Führung wieder her. Die Schlussphase blieb umkämpft, auch wenn Elchesheim keine wirklich zündenden Ideen mehr hatte. Stattdessen entschieden die Gäste die Begegnung, als Fries mit seinem 1:3 in der Nachspielzeit den dritten Doppelpack in Folge schnürte. "Es war ein – auch bezogen auf den Platz – dreckiger Arbeitssieg, aber die Mannschaft hat ihn sich verdient", sagte Müller.