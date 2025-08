Ein wahres Wechselbad der Gefühle

Der Saisonstart bei seiner neuen Mannschaft FSV Jägersburg erinnerte doch sehr an die abgelaufene Runde: Daoud traf im Derby beim FC Palatia Limbach zum zwischenzeitlichen 1:1 (23. Minute). Doch knallte er bei diesem Kopfballtreffer in der Luft unglücklich mit dem Limbacher Lukas Schmidt zusammen. Daoud verletzte sich in dieser Situation an der Schläfe, Schmidt über dem Auge - beide Spieler mussten daraufhin direkt ausgewechselt werden. Bevor sich Daoud ins Krankenhaus aufmachte, um seine Platzwunde nähen zu lassen, unterstützte er seine Mitspieler noch von der Seitenlinie aus. Doch auch dies konnte nicht die 2:3 (2:2)-Auftaktniederlage der Lila-Weißen verhindern. Beim anschließenden 6:1 (3:0)-Heimerfolg gegen den FV Schwalbach kurierte der 26-Jährige dann seine Verletzung aus und stand nicht im Kader. "Es war allerdings schwer für mich, meinen Mitspielern nicht helfen zu können. Und so wollte ich im dritten Spiel unbedingt wieder mit dabei sein", betont der Stürmer. Bei diesem 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen die SF Köllerbach wurde Daoud in der 64. Minute für Jannis Gabler eingewechselt und traf dann in der 83. Minute zum vorentscheidenden 3:1. Daoud ist also wieder zurück - und will nun auch seien Anteil dazu beitragen, dass die Nordhomburger am Samstag um 15.30 Uhr beim SV Saar 05 Saarbrücken auch erstmals in dieser Saison auswärts punkten. Der 26-Jährige weiß allerdings ganz genau, dass die Saarlandliga in dieser Saison extrem ausgeglichen ist - und so dürfte am Samstag auf die Nordhomburger auf dem Kunstrasenplatz am Kieselhumes erneut eine Menge Arbeit zukommen.