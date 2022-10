Ein wahres Spitzenspiel - Beide Trainer können mit dem Remis leben Wenzenbach und der BSC trennten sich in einem intensiven und guten Kreisligaspiel 1:1

„Über 90 Minuten hinweg gesehen ein gerechtes Remis. Der BSC begann stark, ging verdient in Führung. Dann nahmen wir das Heft in die Hand, kamen zum Ausgleich und fuhren bis zur Pause noch einige gute Angriffe. Im zweiten Spielabschnitt war die Partie lange Zeit ausgeglichen. In der Schlussphase hatten beide Teams je einen Pfostenknaller. Danach hatte der BSC noch die ein oder andere gute Chancen. In dieser Phase hatten wir Glück“, erklärt Nico Beigang, der verletzte Spielertrainer des SV Wenzenbach. „Mit dem Punkt können beide Mannschaften leben. Aufgrund eines klaren Chancen-Plus waren wir dem Sieg etwas näher als der Gast. Unsere Mannschaft hat gut gespielt. Das Remis gegen den Tabellenführer war definitiv kein Rückschritt. Wir konnten unsere Serie weiterführen“, resümiert BSC-Coach Tobias Smolarczyk.