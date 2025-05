Ein wahres Fußballfest in Eberswalde 1. FC Köln triumphiert beim Sparkasse Barnim Junior-Cup 2025

Das vergangene Wochenende stand in der Waldstadt Eberswalde ganz im Zeichen des internationalen Jugendfußballs. Der Sparkasse Barnim Junior-Cup 2025 für F-Junioren bot über zwei Tage hinweg packenden Sport, große Emotionen und viele kleine sowie große Höhepunkte.

In einem hochklassig besetzten Teilnehmerfeld setzte sich am Ende der Nachwuchs des 1. FC Köln durch und sicherte sich mit einem souveränen 5:1-Finalsieg gegen den FC Kopenhagen den Turniersieg. Die Domstädter überzeugten mit technisch starkem Kombinationsspiel und ließen im Endspiel keine Zweifel an ihrer Klasse aufkommen.

Auch das kleine Finale bot Spannung: Pogon Stettin sicherte sich mit einem 3:0-Sieg gegen TSV 1860 München den dritten Platz. Der Gastgeber FV Preussen Eberswalde durfte ebenfalls jubeln: Das Team aus der Waldstadt setzte sich in der Vorrunde überraschend mit 2:1 gegen den VfL Bochum durch – ein echtes Highlight für den Eberswalder Nachwuchs, welcher mit zwei Mannschaften angetreten war. Eine der beiden Mannschaften des Gastgebers schaffte sogar den Sprung in die Goldrunde. Ein bemerkenswerter Erfolg angesichts der internationalen Konkurrenz. Am Ende belegten die Eberswalder den 23. sowie 46. Platz.