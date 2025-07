Ein Vorgeschmack auf den Titelkampf

Die nicht zum Einsatz kommende Setzliste im badischen Fußballpokal hat in Runde zwei ein paar Kracher zur Folge. Heraussticht zweifellos das Duell zwischen dem 1.FC Mühlhausen und dem FV Fortuna Heddesheim, das am Sonntag um 17 Uhr beginnt. "Das ist ein 50:50-Spiel zwischen zwei Teams, die man dieses Jahr auf der Rechnung haben darf", sagt Steffen Kretz.

Das muss aber nicht das einzige potenzielle Lokalderby bleiben. Sollte die SG Heidelberg-Kirchheim am Sonntag beim TSV Amicitia Viernheim gewinnen, dürften sie in Runde drei den SV Sandhausen empfangen.

In der dritten Runde winkt ein Lokalderby mit dem FC-Astoria Walldorf. Der Regionalligist hat noch einmal ein Freilos. 2023/24 standen sich Mühlhausen und Walldorf im Halbfinale gegenüber, in dem sich der FCM durchgesetzt und sich so das Finale mit dem SV Sandhausen gesichert hat.

Das erste Lokalderby zwischen der SG Tairnbach und der SG Horrenberg in einem Pflichtspiel in diesem Jahrhundert steigt am Sonntag. "Wir hätten nichts dagegen, wenn uns wieder die Getränke ausgehen", schmunzelt Bernd Fuchs. Der Tairnbacher Abteilungsleiter spielt damit auf den 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die FT Kirchheim an und erwähnt, "dass dies unser größter Erfolg im Verbandspokal überhaupt gewesen ist."

Chancen gegen die favorisierten Horrenberger rechnet sich der A-Ligist selbstverständlich aus. Fuchs sagt: "In Horrenberg hat sich viel getan im Sommer, vielleicht können wir mit unserem dünn besetzten Kader ja etwas reißen?"

Mit einem dicken 5:2-Ausrufezeichen gegen die klassenhöhere TSG Weinheim hat der FC Dossenheim in Runde eins aufhorchen lassen. Im nun folgenden Heimspiel gegen den ASV Eppelheim hat der Aufsteiger sicher keine schlechten Karten, um nachzulegen. Mit dem Heimvorteil im Rücken ist der FC Bammental gegen den FV Nußloch Favorit und die Auslosung meint es obendrein gut mit dem Verbandsliga-Absteiger. Zwei Siege vorausgesetzt, könnte es im Achtelfinale zu einem kleinen Derby mit der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal, die am Sonntag zum VfB Gartenstadt muss, kommen.

Nichts zu verlieren hat dagegen die SG-SV Lobbach. "Das ist ein Härtetest, den wir gerne mitnehmen und der mehr Aussagekraft als ein reines Testspiel hat", sagt Lobbachs Trainer Patrick Münkel zur Aufgabe beim FC Zuzenhausen. Vor drei Wochen unterlag seine Mannschaft gegen Zuze mit 1:2. Seinen Schützlingen sagt einen Spielverlauf voraus, "in dem wir sehr leiden müssen, weil wir weniger den Ball haben werden." Das kleine Derby hält noch ein Familienduell bereit: Lobbachs Philipp Selz (22 Jahre) ist der kleine Bruder von Zuzenhausens Innenverteidiger Jonas Selz (25).