Ein vorentscheidender Schritt: LSK kurz vor dem Klassenerhalt

– Foto: Lennart Blömer

Der Lüneburger SK Hansa hat im Oberliga-Nachholspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim einen wichtigen Heimsieg eingefahren. In einer lange umkämpften Partie setzten sich die Gastgeber dank ihrer größeren Effizienz.

Nach einem ruhigen Beginn glückte William Monteiro mit einem Flachschuss das Führungstor (12.). Erst kurz vor der Pause schnupperten die Hildesheimer am Ausgleich, als ein Freistoß das Aluminium küsste (39.). Im zweiten Durchgang erhöhte Tomek Pauer aus dem Gewühl in der Folge einer Ecke und entschied die Begegnung vorzeitig (69.).

In der Schlussphase kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen und ließen nichts mehr anbrennen. Hildesheim blieb bemüht, fand jedoch kein Mittel mehr. Der LSK distanziert die Abstiegsränge damit auf sechs Zähler und könnte schon am Sonntag beim bereits abgestiegenen SV Holthausen Biene den Klassenerhalt eintüten.