Ein volles Fußballprogramm - auch in der KOL

Odenwaldkreis. Fußball satt bietet das Spielprogramm in dieser Woche im Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kommt es zu zwei Begegnungen mit Odenwälder Beteiligung.
Till Seeger ist die Konstante im Team des TV Fränkisch-Crumbach. Er traf viermal für die Rodensteiner und ist damit maßgeblich daran beteiligt, dass der Turnverein auf Rang sieben steht und einen gelungenen Auftakt in der Kreisoberliga feiern durfte. Am Donnerstag (19.45 Uhr) gibt Viktoria Urberach sein Gastspiel an der Saroltastraße. In beiden Begegnungen, die der Aufsteiger bestritt, verlor die Viktoria jeweils nach 2:0-Führung gegen den TSV Günterfürst und gegen den SV Lützel-Wiebelsbach noch mit 2:3. Die Rodensteiner haben also allen Grund, den Gegner ernst zu nehmen.
Am Freitag (20 Uhr) spielt der TSV Günterfürst gegen Hassia Dieburg. Die Hassia verlor zuletzt 0:6 in Steinbach. Ein Ausreißer und nicht wirklich aussagefähig über die eigentliche Stärke der Dieburger, denn auch Günterfürst verlor bei Aufsteiger SSV Brensbach und lieferte nicht die Leistung, die im Gersprenztal erwartet wurde. Es sind Momentaufnahmen, noch fehlt die Konstanz. Dennoch kann man Günterfürst einen Heimsieg am Freitagabend durchaus zutrauen.