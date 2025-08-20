Der TSV Günterfürst bekommt es mit Hassia Dieburg zu tun. – Foto: Carsten Koch - Archiv

Ein volles Fußballprogramm - auch in der KOL Günterfürst gegen Hassia und Fränkisch-Crumbach gegen Urberach gefordert Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald SC Hassia Fr.-Crumbach Günterfürst Urberach

Odenwaldkreis. Fußball satt bietet das Spielprogramm in dieser Woche im Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald kommt es zu zwei Begegnungen mit Odenwälder Beteiligung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 19:45 Uhr TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach Viktoria Urberach Urberach 19:45 PUSH

Till Seeger ist die Konstante im Team des TV Fränkisch-Crumbach. Er traf viermal für die Rodensteiner und ist damit maßgeblich daran beteiligt, dass der Turnverein auf Rang sieben steht und einen gelungenen Auftakt in der Kreisoberliga feiern durfte. Am Donnerstag (19.45 Uhr) gibt Viktoria Urberach sein Gastspiel an der Saroltastraße. In beiden Begegnungen, die der Aufsteiger bestritt, verlor die Viktoria jeweils nach 2:0-Führung gegen den TSV Günterfürst und gegen den SV Lützel-Wiebelsbach noch mit 2:3. Die Rodensteiner haben also allen Grund, den Gegner ernst zu nehmen.

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr TSV Günterfürst Günterfürst SC Hassia Dieburg SC Hassia 20:00 live PUSH