Ein voller Erfolg: Kostenfreies, fünftägiges Fußball-Camp

Kostenfreies 5-tägiges Fussball-Herbstcamp: Ein voller Erfolg

Wie schon im letzten Jahr organisierten die ehrenamtlichen Trainer, Betreuer und Helfer in Kooperation mit einigen Eltern das beliebte Herbstcamp für alle DJK Mitglieder, welches von Montag bis Freitag stattgefunden hat.

Durch die beeindruckende Arbeit im letzten Jahr und die dadurch rasant wachsende Jugendabteilung des Vereins konnte man den Andrang der über 50 Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 14 Jahren kaum gerecht werden.

Meldeten sich im Vorjahr nur 15 Teilnehmer an, so konnte diese Anzahl dieses Jahr vervierfacht werden – also ein voller Erfolg!

Ganztags-Training mit bester Laune und bestem Wetter

Glücklicherweise spielte das Wetter in vier von fünf Tagen mit und beschenkte die Teilnehmer und Trainer mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen.