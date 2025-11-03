„Ein völlig verdienter Auswärtssieg“, MTV II bleibt Spitzenreiter

Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Janosch-Paul Bauer brachte den Tabellenführer bereits in der 7. Minute in Führung, Oliwier Bosacki erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Wolfenbüttel dominierte die Partie von Beginn an, stand defensiv kompakt und überzeugte mit schnellem, direktem Kombinationsspiel.

„Das war ein völlig verdienter Auswärtssieg. Bereits zur Halbzeit hätten wir sogar 4:0 oder 5:1 führen müssen, denn wir haben in beiden Hälften sehr reif gespielt“, lobte Güzel die Leistung seiner Mannschaft. Der MTV zeigte sich spielfreudig und diszipliniert, während Salder trotz einiger Bemühungen kaum Mittel fand, das strukturierte Aufbauspiel der Gäste zu unterbinden.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Tabellenführer tonangebend. In der 72. Minute sorgte erneut Bosacki nach einem sehenswerten Angriff für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Andre Botta kurz vor dem Abpfiff (90.) war nur Ergebniskosmetik.

„Unser Team war extrem fokussiert, hat Salder wie geplant kaum Räume gelassen, die zweiten Bälle kontrolliert und mit sehr gutem Kombinationsfußball zahlreiche Chancen herausgespielt“, resümierte Güzel. Auch Keeper Eike Binder überzeugte erneut mit starker Strafraumpräsenz: „Salder hatte zwar auch die ein oder andere Möglichkeit, doch Eike war wieder ein sicherer Rückhalt für uns.“

Mit dem Sieg festigt der MTV Wolfenbüttel II die Tabellenführung (32 Punkte) und geht mit breiter Brust ins kommende Topspiel gegen den Tabellenzweiten TSG Bad Harzburg. Güzel blickt der Partie optimistisch entgegen: „Unsere Jungs bleiben hungrig und fokussiert und vor allem unserem Motto: "Wir für uns" treu – wir freuen uns auf ein spannendes Duell und hoffen auf viel Unterstützung von den Rängen.“

Für den VfL Salder bleibt nach der Niederlage der Blick ins Tabellenmittelfeld: Mit 16 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Staneslav Gross derzeit Rang zwölf und steckt weiter im dicht gedrängten unteren Drittel der Liga.