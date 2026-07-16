Ein Voba-Cup-Spieltag im Zeichen der Wiedergutmachung Während Viktoria Winnekendonk am Aermen Düwel in Nieukerk ein Schützenfest feiert, kommt der neue Veerter Trainer Sascha Heigl als Derbysieger zu seinem ersten Erfolgserlebnis. Der Stand der Dinge nach dem zweiten Turnier-Spieltag. von Volker Himmelberg · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Viktoria Winnekendonk hat drei Punkte auf die Habenseite gebracht. – Foto: Susanne Schmidt

Der Voba-Cup nimmt allmählich Fahrt auf. Nach der ersten Spielabsage – wie berichtet, hatte die SG Kessel/Ho-Ha für die Partie gegen den FC Aldekerk keine Mannschaft stellen können – folgte am Mittwochabend Platzverweis Nummer eins. Wegen einer Notbremse musste der Broekhuysener Verteidiger Henning Gotzes vorzeitig unter die Dusche, dafür gibt’s zwei Spiele Sperre.

In den sieben Partien fielen 34 Treffer – aktuell steht das Vorbereitungsturnier damit bei 69 Toren. Die Chancen stehen gut, dass die 100-Tore-Marke schon inder Vorrunde geknackt wird. So liefen die Partien am Mittwochabend. Moerser Vertreter übersteht Vorrunde Gruppe 1 Der einzige Vertreter des Fußball-Kreises Moers hat das Ticket für das Viertelfinale bereits gelöst. A-Ligist SpVgg Rheurdt-Schaephuysen hielt sich nach dem überraschenden Auftaktsieg beim FC Aldekerk (2:0) auch gegen Bezirksliga-Absteiger Viktoria Goch II schadlos und behielt mit 5:0 (3:0) die Oberhand. Mittelstürmer Florian Ortstadt erzielte zwei Treffer gegen die Reserve seines Ex-Klubs (13., 56.). Ebenfalls einen Doppelpack steuerte Anes Huskic, Neuzugang vom Rumelner TV, bei (8., 33.). Tor Nummer fünf ging auf das Konto von Aldin Mahmutovic (59.), Neuzugang vom FC Neukirchen-Vluyn. In der Partie zwischen Viktoria Goch II und dem FC Aldekerk entscheidet sich am kommenden Mittwoch, wer den Gruppensieger ins Viertelfinale begleitet.

Gruppe 2 Bezirksligist TSV Weeze kann nach dem ungefährdeten 3:0 (2:0) beim SV Sevelen ebenfalls schon für das Viertelfinale planen. Dogan Erkis (27.) und Nick Aengenvoort (34.) sorgten für die Pausenführung, kurz nach dem Seitenwechsel traf Valon Rizvani zum Endstand (51.). Für eine kleine Überraschung sorgte A-Liga-Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen II mit einem 2:0 (2:0) gegen den künftigen Ligarivalen TSV Wachtendonk-Wankum. Moritz Boos (25.) und Niclas Gödiker (45.) sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Gegen harmlose Gäste geriet der Sieg auch in Unterzahl nicht mehr in Gefahr, nachdem Henning Gotzes in der 58. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Die beiden Kontrahenten liefern sich am kommenden Mittwoch ein Fernduell um Platz zwei. Während die Sportfreunde am Koetherdyck in Sevelen gefordert sind, empfängt der TSV Wa.-Wa. den designierten Gruppensieger aus Weeze in der Laerheide. Winnekendonk mit Wiedergutmachung Gruppe 3 Das nennt man Wiedergutmachung. A-Ligist Viktoria Winnekendonk präsentierte sich nach der enttäuschenden Vorstellung gegen den SV Walbeck (1:4) stark verbessert und feierte am Aermen Düwel einen 8:0 (3:0)-Kantersieg beim Ligarivalen TSV Nieukerk. Luca Hamaekers (11., 24., 35., 87.), Oliver Berns (54., 65.) und Giuliano Diebels (60., 78.) trafen für die Mannschaft von Trainer Johannes Rankers. Vor knapp 100 Zuschauern, die für den Spitzenwert des zweiten Spieltags sorgten, trennten sich A-Ligist SV Walbeck und Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf mit 3:3 (0:1). Joep Renkens brachte die favorisierten Gäste nach 20 Minuten in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte die neue Sturmhoffnung der Alemannia auf 2:0 (47.). Joel Piskurek hatte in der vergangenen Saison in der Reserve des Klubs in der A-Liga mit 18 Treffern und 13 Torvorlagen auf sich aufmerksam gemacht und ist von Trainer Lars Völpert befördert worden. Der SV Walbeck gab sich allerdings nicht geschlagen. Hubertus Arians (52.) und Ole Hermans (68.) sorgten zunächst für den Ausgleich. Dann war wieder die Alemannia an der Reihe – Nils Mildenberger verwandelte einen Handelfmeter (78.). Den Schlusspunkt setzte der Pfalzdorfer Verteidiger Aaron Hoffmann, der den Ball ins eigene Tor abfälschte (87.).