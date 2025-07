Ein Viertligist kommt: Fortuna hat gute Erinnerungen an den Pokal

Fortuna Regensburgs Trainer Arber Morina (schwarzer Pulli) wünscht sich mehr defensive Stabilität als in den vergangenen Testspielen. – Foto: Florian Würthele

Pokal statt Ligastart heißt es für den SV Fortuna Regensburg. Wie letztes Jahr hat sich der Bayernligist erfolgreich für die erste Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals qualifiziert. Gegner dort ist eine Mannschaft aus der Regionalliga Bayern. Zu Gast an der Isarstraße ist am morgigen Samstag die SpVgg Hankofen-Hailing aus Niederbayern. Anstoß ist um 16 Uhr.

Viel geschuftet, viel probiert in den vergangenen Wochen – jetzt folgt die Generalprobe unter Wettkampfbedingungen. So richtig ernst wird es nur drei Tage später. Da steigt das Auftaktspiel in der Bayernliga Nord gegen den ASV Neumarkt, welches auf kommenden Dienstag verlegt wurde. Ein straffer Zeitplan also gleich zum Saisonstart für die Regensburger, die während der Vorbereitung sage und schreibe elf Spiele bestritten. Die Belastung hinterließ Spuren, so sind mehrere Spieler derzeit angeschlagen. „Eventuell nehmen Tom Liebherr und Andrea Nocerino auf der Bank Platz, das wird sich nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung zeigen“, lässt Trainer Arber Morina vor dem Spiel gegen Hankofen wissen. Sichere Ausfälle sind Jason Sarajlic, Mario Baldauf, Martin Sautner und Ben Broghammer. Edeltechniker Lukas Da Silva dürfte trotz einer Prellung am Arm mitwirken können.



An den Pokal hat der SV Fortuna gute Erinnerungen. Letzte Saison führte der Weg bis ins Achtelfinale, wo gegen Eintracht Bamberg (0:3) Endstation war. Zuvor wurde Regionalligist SpVgg Bayreuth mit 5:2 vom Feld gefegt. Jetzt kommt erneut ein Viertligist nach Regensburg. „Es ist Pokal und ein Pflichtspiel, das ist Motivation genug“, sagt Morina, der von seiner Mannschaft einen mutigen Auftritt sehen will: „Wir haben zwar ein paar Verletzte, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, aggressiv aufzutreten und Hankofen so gut wie möglich zu ärgern. Wir wollen bestmöglich unsere Akzente setzen und mutigen Fußball spielen, um dann auch zu Tormöglichkeiten zu kommen.“









In den letzten fünf Testspielen hagelte es 24 Gegentore. Unter der Woche setzte es eine 2:7-Pleite bei der DJK Vilzing, wobei das Ergebnis erst in der Schlussphase deutlich wurde und Fortuna lange Zeit richtig gut mithielt. „Die Zielsetzung ist, hinten stabil zu stehen und mit der nötigen Balance das Angriffsspiel nach vorne zu gestalten. Man hat gegen Vilzing gesehen, dass sie diese Fehler eiskalt bestrafen. Hier müssen wir brutal auf der Hut sein“, warnt Morina, der auf einen „guten Tag der Jungs“ und auf „Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor“ hofft. Zur Hankofener Mannschaft sagt der Fortuna-Coach: „Hankofen hat sehr erfahrene und ausgebuffte Spieler in seinen Reihen. Sie brauchen nicht viele Gelegenheiten, um zum Torerfolg zu kommen. Dem müssen wir bestmöglich entgegenwirken.“



Das sagt Hankofens Trainer Tobias Beck: „Das Pokalspiel in Regensburg gegen einen Bayernligisten kommt uns gerade recht. Gerade in der Offensive ist die Fortuna sehr gut besetzt, da werden wir richtig schön gefordert werden. Die Aussicht auf attraktive Gegner ist sehr reizvoll. Deshalb werden wir alles versuchen, um im Pokal so weit wie möglich zu kommen.“