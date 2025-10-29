Die beiden Finalisten des Vorjahres, der SV Reihen (weiß) und der TSV Obergimpern, sind immer noch im Rennen um den Kreispokalsieg 2026. – Foto: Siegfried Lörz

Ein Viertelfinale mit Seltenheitswert Kreispokal Sinsheim +++ Nur noch Kreisligisten im Wettbewerb +++ Keitel und Bauer halten das für einen Zufall

Ein Viertelfinale nur mit Kreisligisten hat Seltenheitswert. In den vergangenen 20 Jahren gab es das nicht und weiter zurück fehlt es leider an verlässlichen Daten für einen Abgleich. Woran könnte das also liegen? Zum einen natürlich an der Auslosung, aber dieses Jahr könnte auch die im Vergleich zu den tieferen Klassen einfach deutlich stärker besetzte Kreisliga ein Grund sein. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit, wie so oft, irgendwo in der Mitte.

Der größte Außenseiter bei den im Wettbewerb verbliebenen Klubs ist zweifelsfrei der TSV Obergimpern. Der letztjährige Vizepokalsieger befindet sich mittendrin im Abstiegskampf und darf den Pokal als willkommene Abwechslung zum harten Ligaalltag ansehen. Beim VfL Mühlbach ist am Donnerstagabend jedenfalls eine große Überraschung nötig, um das Halbfinalticket zu lösen. "Der Pokal spielt bei uns in Obergimpern immer eine wichtige Rolle", sagt TSV-Trainer Jonas Bauer. Deshalb hofft er darauf, "dass möglichst viele unserer Schichtarbeiter und Studenten es irgendwie möglich machen können aufzulaufen." Mut machen jedenfalls die stets im Pokal gezeigten Topleistungen. "Gegen Dühren haben wir unser bestes Saisonspiel abgeliefert", denkt Bauer gerne an den 8:1-Erfolg vom Achtelfinale zurück und ist guter Dinge, dass seine Truppe in Mühlbach leistungstechnisch daran anknüpfen kann.

Große Lust hat die SG Waibstadt auf einen tiefen Lauf im diesjährigen Pokal. Dafür benötigt die SG jedoch einen ganz starken Abend, schließlich kommt kein Geringerer als der Kreisliga-Topfavorit. "Die Konstellation ist sehr interessant, weil wir vor ein paar Wochen 5:1 gegen Zuzenhausen gewonnen haben", sagt Julian Keitel. Der SG-Trainer sieht aber genau darin die große Problematik vor dem erneuten Duell gegen die Reserve des Verbandsligisten und erläutert: "Mir wäre es lieber gewesen, jetzt das erste Mal in dieser Saison auf sie zu treffen." Auf Unerfahrenheit des Gegners dürfen die Waibstadter jedenfalls nicht setzen. Im Schnitt ist Zuze II 25 Jahre alt und gehört damit nicht gerade zu den jüngsten Kreisligisten.

Waibstadt (schwarz) und Zuzenhausens Zweite duellieren sich am Donnerstag um das Halbfinalticket im Kreispokal. – Foto: Rainer Jacksch