Ein vertrautes Gesicht für die Seitenlinie des FC Mecklenburg Schwerin

– Foto: Karsten Pflieger-Leutert

Der FC Mecklenburg Schwerin hat sein Trainerteam für die Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord ergänzt. Thorben Wurr kehrt zum Verein zurück und übernimmt künftig die Rolle des Co-Trainers an der Seite von Cheftrainer André Sevecke.

Für den FCM ist Wurr kein Unbekannter. Von der Saison 2018/19 bis 2021/22 trug der Offensivspieler das Trikot der Mecklenburg-Kicker. In 58 Pflichtspielen erzielte er 27 Tore und hinterließ nach Angaben des Vereins sowohl sportlich als auch menschlich einen bleibenden Eindruck.

„Der Kontakt zu Thorben ist irgendwie nie abgebrochen. Bereits in der vergangenen Saison haben wir uns vermehrt auch über seine sportliche Situation und Perspektive ausgetauscht. Mit dem persönlichen Ausscheiden von Micha war der Posten des Co-Trainers dann ziemlich kurzfristig wieder vakant und wir haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Fachlich und menschlich haben wir einen guten Jungen dazugewonnen, der an der Seite von André lernen wird, aber auch immer wieder in der Verantwortung steht. Schön, dass du zurück bist", erklärt Stefan Lau in der Pressemitteilung des FC Mecklenburg Schwerin

Vorfreude auf die neue Aufgabe

Auch Wurr blickt mit großer Motivation auf seine Rückkehr nach Schwerin. Nach seiner erfolgreichen Zeit als Spieler beginnt für ihn nun ein neues Kapitel an der Seitenlinie.

„Ich freue mich, wieder beim FCM zu sein. Die letzten Jahre ist der Kontakt nie abgerissen. Als Spieler hatte ich hier eine wirklich tolle Zeit. Jetzt hat sich eine neue Tür geöffnet. Stefan war sehr akribisch und wir hatten gute Gespräche. Am Ende hat alles zusammengepasst und nun freue ich mich auf die neue Aufgabe als Co-Trainer und die Zusammenarbeit mit André Sevecke“, sagt Thorben Wurr in der Pressemitteilung des Vereins.