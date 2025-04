Ein verstecktes Top-Duell und die Suche nach dem Befreiungsschlag

Chance oder Risiko für SV Umutspor und Rot-Weiß Hütte

Der 1. FC Spich II hat es am Donnerstag mit einer besonders kniffligen Aufgabe zu tun: Der SV Allner-Bödingen hat als Tabellensiebter zwar nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun, in der Rückrunde gehört das Team von Trainer Sascha Harnischmacher aber zu den heißesten Aktien. 16 Punkte aus sieben Spielen bedeuten aktuell den dritten Platz in der Rückrundentabelle. Die Rolle als gefährlicher Stolperstein für die so souveräne Reserve des 1. FC Spich ist dem SV also sicher. Spich hat in diesem Jahr alle Ligaspiele gewonnen, einzig der SV Leuscheid kann in der Gesamttabelle noch Schritt halten.